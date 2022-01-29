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Haberler Magazin Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dekolteli pozlarıyla gündemde! Dua Lipa’ya benzetilen Birsu’ya bakın değişimi dudak uçuklattı

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dekolteli pozlarıyla gündemde! Dua Lipa’ya benzetilen Birsu’ya bakın değişimi dudak uçuklattı

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir dekolteli pozlarıyla gündemde! Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. İddialı paylaşımlarıyla dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Demir'in değişimi görenleri şaşkına çevirirken dekolteli pozları çok konuşuldu. İşte Birsu Demir'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

29.01.2022 19:17 - Son Güncelleme: 29.01.2022 19:17
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dekolteli pozlarıyla gündemde! Dua Lipa’ya benzetilen Birsu’ya bakın değişimi dudak uçuklattı

Birsu Demir, Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dekolteli pozlarıyla gündemde! Dua Lipa’ya benzetilen Birsu’ya bakın değişimi dudak uçuklattı

Demir, bir dönem dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilerek gündem olmuştu.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dekolteli pozlarıyla gündemde! Dua Lipa’ya benzetilen Birsu’ya bakın değişimi dudak uçuklattı

Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu, bu kez Instagram'da yayınladığı iddialı pozlarla adından söz ettirdi.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dekolteli pozlarıyla gündemde! Dua Lipa’ya benzetilen Birsu’ya bakın değişimi dudak uçuklattı

Demir, göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle verdiği pozları art arda sosyal medya hesabında yayınladı.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dekolteli pozlarıyla gündemde! Dua Lipa’ya benzetilen Birsu’ya bakın değişimi dudak uçuklattı

Oyuncunun takipçileri ise "Sil, sil. Oben görmeden sil", "Bu nasıl bir değişim!", "Çok güzel bir genç kız olmuşsun" yorumlarını yaptı.

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