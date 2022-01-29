Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dekolteli pozlarıyla gündemde! Dua Lipa’ya benzetilen Birsu’ya bakın değişimi dudak uçuklattı
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir dekolteli pozlarıyla gündemde! Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. İddialı paylaşımlarıyla dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Demir'in değişimi görenleri şaşkına çevirirken dekolteli pozları çok konuşuldu. İşte Birsu Demir'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
29.01.2022 19:17
- Son Güncelleme: 29.01.2022 19:17
Birsu Demir, Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınmıştı.