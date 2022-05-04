Alemin Kıralı'nın Ahsen'i bir içim su oldu görenler dönüp bir daha bakıyor! Deniz gözleriyle mest eden Yağmur Ün pozlarıyla ortalığı salladı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i bir içim su oldu görenler dönüp bir daha bakıyor! Deniz gözleriyle mest eden Yağmur Ün pozlarıyla ortalığı salladı. Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın ve Elvin Levinler gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği 'Ahsen' karakteriyle akıllara kazınmıştı genç oyuncu Yağmur Ün... Zerda, Ah Be İstanbul, Kırgın Çiçekler ve Söz gibi yapımlarda yer alan Yağmur Ün, Instagram paylaşımlarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
04.05.2022 10:34 - Son Güncelleme: 04.05.2022 10:34
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i bir içim su oldu görenler dönüp bir daha bakıyor! Deniz gözleriyle mest eden Yağmur Ün pozlarıyla ortalığı salladı.
2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Süreç Film imzalı Alemin Kralı dizisi, toplam 2 sezon sürmüş ve 67. bölümde final yaparak ekranlara veda etmişti. Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Elvin Levinler ve Zeynep Gülmez gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.