Aldatmak'ın Tarık'ı Mustafa Uğurlu'yu kardeşinden ayırmak imkansız! Onları gören bir daha baktı! "Bu kadar benzerlik olamaz..."

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'Aldatmak' bugün izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizide oyuncuların özel hayatları da araştırılmaya devam ediyor. Dizide açgözlü yapısı yüzünden hayatındaki herkesi kaybetmiş olan Tarık'ı araştıranlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mustafa Uğurlu'nun kardeşini görenler 'ayırmak imkansız' yorumlarunda bulundu. İşte başta Mustafa Uğurlu olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri...