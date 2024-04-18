Aldatmak'ın Tarık'ı Mustafa Uğurlu'yu kardeşinden ayırmak imkansız! Onları gören bir daha baktı! "Bu kadar benzerlik olamaz..."

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'Aldatmak' bugün izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizide oyuncuların özel hayatları da araştırılmaya devam ediyor. Dizide açgözlü yapısı yüzünden hayatındaki herkesi kaybetmiş olan Tarık'ı araştıranlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mustafa Uğurlu'nun kardeşini görenler 'ayırmak imkansız' yorumlarunda bulundu. İşte başta Mustafa Uğurlu olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Aldatmak'ta Tarık karakterini canlandıran Mustafa Uğurlu, bugün yine adından sıkça söz ettirdi.
Sevilen dizide açgözlü yapısı yüzünden hayatındaki herkesi kaybetmiş olan Tarık, en çok Güzide'yi kaybetmiş olmaktan pişmandır. Başarılı ve karizmatik avukat maskesinin ardında çevirdiği karanlık işler ayağına dolanmaya başlayan Tarık, artık her hamlesini hesaplayarak yapmak zorundadır.
25 Kasım 1955 doğumlu 68 yaşındaki başarılı oyuncu Mustafa Uğurlu özel hayatıyla da oldukça merak edilen isimlerden birisi.