Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! Güzelliğiyle büyüleyen Feyza Sevil Güngör’ün memleketi...
Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal'ın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Oylum karakterini canlandıran Feyza Sevil Güngör'ün hayatı merak konusu oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. "Feyza Sevil Güngör nereli?" sorusunun yanıtını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Feyza Sevil Güngör aslen nereliymiş...
22.11.2022 01:43 - Son Güncelleme: 22.11.2022 01:43
ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde Oylum karakterini canlandıran Feyza Sevil Güngör'ün hayatı merak konusu oldu.