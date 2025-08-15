Aldatma iddiaları ayyuka çıktı! Berk Oktay’ın eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’dan ilk açıklama: Şahit miydiniz?
2022 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Mira Milena adında bir kızları olan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, son günler haklarında ortaya atılan iddialarla gündem oldu. İhanet ve taciz iddialarının ardından eski defterler de açıldı. İddialara ilk yanıt Berk Oktay'dan gelirken Yıldız Çağrı Atiksoy da suskunluğunu bozdu. Bir takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamayan ünlü oyuncu ilk kez konuştu.
