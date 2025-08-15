PODCAST CANLI YAYIN

Aldatma iddiaları ayyuka çıktı! Berk Oktay’ın eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’dan ilk açıklama: Şahit miydiniz?

2022 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Mira Milena adında bir kızları olan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, son günler haklarında ortaya atılan iddialarla gündem oldu. İhanet ve taciz iddialarının ardından eski defterler de açıldı. İddialara ilk yanıt Berk Oktay'dan gelirken Yıldız Çağrı Atiksoy da suskunluğunu bozdu. Bir takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamayan ünlü oyuncu ilk kez konuştu.

Oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022 tarihinde Polonezköy'de düğün yapmış, bir gün önce ise evlerinin bahçesinde samimi ve özel bir törenle nikah masasına oturmuşlardı.

Uzun süredir birlikte olan ve kariyerleriyle de adlarından söz ettiren Oktay ve Atiksoy, 21 Mayıs 2024 tarihinde dünyaya gelen kızları Mira Milena ile ailelerini daha da büyüttü. Minik Mira'nın gelişiyle yeni bir sayfa açan çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları samimi ve neşeli aile anlarıyla takipçilerinin kalbinde ayrı bir yer edindi.

Gülsim Ali İlhan ile Aldattı İddiası

Mutlu aile tablosunu sık sık gözler önüne seren Oktay ve Atiksoy, son dönemlerde ise şaşırtıcı iddialarla gündeme geldi. Bir iddiaya göre; Berk Oktay, eşini rol arkadaşı Gülsim Ali İlhan ile aldattı. İhanet ise Yıldız Çağrı Atiksoy'un mesajları görmesiyle ortaya çıktı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kısa bir anlaşmazlık yaşayarak, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ise iddiaları güçlendirdi. Çift birbirlerini tekrar takip etmeye başlayıp sosyal medya hesaplarına aile pozlarını yayınlamaya devam etse de iddiaların ardı arkası kesilmedi.

Taciz Suçlaması

İhanet iddialarına bir de taciz suçlaması eklendi. Sunucu Tuğçe Aral'ın, Oktay'ın attığı mesajlarla kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

Eski Defterler Açıldı

Berk Oktay iddiaları yalanlayıp hukuki süreç başlatacağını duyururken bu kez eski defterler açıldı. Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapcıoğlu'nun Yıldız Çağrı Atiksoy ile aldattığı öne sürüldü. Bunun üzerine Oktay'dan yeni bir açıklama geldi.

Berk Oktay'dan Açıklama

Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Berk Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim Yıldız Çağrı Atiksoy ile olan birlikteliğimiz, önceki evliliğimin sona ermesinden sonra başlamıştır. Tüm sürecimize de şahit oldunuz. Son günlerde bu durumu çarpıtarak farklı göstermeye çalışan bazı asılsız ve çirkin iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Boşanma sürecim 3 yıl sürmüştür, aldatmaya dayalı hiçbir suçlama yer almamıştır ve bu süreçte Yıldız'ın adı dahi konu olmamıştır, olamazdı da zaten. Yıldız ile iki yıllık ilişkimizin ardından ne hikmetse tam düğün arifemizde de yine iddia adı altında asılsız haberler ortaya atılmıştır. Bu konuda yapılacak haberlere karşı hukuki yollara başvuracağımızı bildiririm. Bu tür söylemlere itibar edilmemesini de önemle rica ederim"

Yıldız Çağrı Atiksoy Suskunluğunu Bozdu

Tüm bu süreçte sessizliğini koruyan Yıldız Çağrı Atiksoy ise bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna kayıtsız kalamadı ve suskunluğunu bozdu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Sanırım bu adam daha önce evliydi, Yıldız'la eşini aldattı. O halde Yıldız şu an karma yaşıyor. Rabbimin dediği olur" yorumunda bulundu.

Yıldız Çağrı Atiksoy ise şöyle karşılık verdi: "Siz şahit miydiniz benimle ilk eşini aldattığına? Madem karmaya inanıyorsunuz, benim karmama girmemenizi tavsiye ederim. Dediğiniz gibi en doğrusunu Rabbim bilir"

Yıldız Çağrı Atiksoy'un açıklamasının ardından Berk Oktay'ın ilk eşi de merak konusu oldu.

