Akrep Nalan yıllar sonra ilk kez yüzünü gösterdi son hali şaşkına çevirdi! Hayat Bilgisi'nin Fidan hocası...
Hafızalarımız Akrep Nalan olarak kazınan Füsun Nalan Yalçın'ı son olarak, yayınlandığı döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Fidan Hoca karakteriyle görmüştük. Sonrasında ortalıkta görünmemeyi tercih eden Akrep Nalan artık daha sakin bir hayat sürüyor. Akrep Nalan'ın son hali ortaya çıktı. 67 yaşındaki ünlü ismin yıllar içindeki değişimi herkesi şaşkına çevirdi. İşte Akrep Nalan'ın son hali...
03.12.2021 09:10
- Son Güncelleme: 03.12.2021 09:12
Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Fidan hoca karakteriyle çok sevilen ünlü şarkıcı Akrep Nalan'ın son hali herkesi şaşırttı.
2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Fidan Hoca' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Akrep Nalan, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.
NALAN AKREP KİMDİR?
26 Nisan 1954 tarihinde doğan Akrep Nalan, kariyerinin ilk yıllarında muhasebeci olarak çalıştı.
Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yapan Açın, 1978 yılında oynadığı bir at yarışında, altılıyı tutturduğu atın adının 'Akrep' olması nedeniyle, arkadaşları tarafından 'Akrep Nalan' adını aldı.