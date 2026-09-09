Uygulamalı matematikten oyunculuğa geçiş macerasını ve babasının verdiği tepkiyi Akın Akınözü, verdiği bir röportajda şu samimi cümlelerle aktarıyor:

"Berkeley'de okurken gerçekten ne istediğimi sorgulamaya başladım. Sanırım insan hayata adım atmaya yakın, 'gerçekten ne istiyorum' gibi sorgulamaların içine giriyor. Orada dış seslerden uzak, kendi içimde bu sorgulamaları yapabilme imkânı buldum. Uygulamalı matematik sonrası olası iş alanlarımı düşündüm. Bunlardan biri yatırım bankacılığıydı ve bu beni hiç heyecanlandırmadı. O sıralar aldığım bazı seçmeli dersler sayesinde sanatla da ilgilenmeye başlamıştım. Ve sanatta da bir matematik olduğunu ve çözülecek problemleri fark ettim. Bu problemleri çözmek zihinsel, ruhsal, duygusal, fiziksel çaba gerektiriyordu. Bu durum beni çok heyecanlandırdı, o yakıtla da yola çıktım."