"Ekran bir anda yüzüme kapandı!" Akın Akınözü radikal kararını babasına açıklayınca neye uğradığını şaşırdı
atv'nin Bozdağ Film imzalı iddialı dizisi Aşk ve Taht'ta Sultan Alaeddin Keykubat karakterine hayat veren Akın Akınözü, ilk bölüm öncesi tüm bakışları üzerine topladı. Dünyanın en saygın üniversitelerinden Berkeley'de matematik okurken oyunculuğa geçen karizmatik jönün 120 kiloluk lise yıllarından babasına Skype'ta verdiği karara uzanan ezber bozan yaşam öyküsü...
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