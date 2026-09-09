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"Ekran bir anda yüzüme kapandı!" Akın Akınözü radikal kararını babasına açıklayınca neye uğradığını şaşırdı

atv'nin Bozdağ Film imzalı iddialı dizisi Aşk ve Taht'ta Sultan Alaeddin Keykubat karakterine hayat veren Akın Akınözü, ilk bölüm öncesi tüm bakışları üzerine topladı. Dünyanın en saygın üniversitelerinden Berkeley'de matematik okurken oyunculuğa geçen karizmatik jönün 120 kiloluk lise yıllarından babasına Skype'ta verdiği karara uzanan ezber bozan yaşam öyküsü...

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Aşk ve Taht Dizisi Ekranlara Geliyor

atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği Aşk ve Taht dizisi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemlerini büyüleyici bir atmosferle ekrana taşımak için gün sayıyor. Dizide Selçuklu'nun efsanevi hükümdarı Sultan Alaeddin Keykubat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Akın Akınözü ise ilk bölüm öncesinde tüm merakı üzerine çekmeyi başardı.

Akın Akınözü’nün İlham Verici Dönüşümü

Ekranın karizmatik yüzünün arkasında; matematik formüllerinden setlere, 120 kilodan dünya çapında bir hayran kitlesine uzanan sıra dışı bir dönüşüm yatıyor.

Matematik Dâhisinden Ekran Yıldızına

SANATÇI AİLENİN MATEMATİK DÂHİSİ ÇOCUĞU

22 Eylül 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Akın Akınözü, aslında sanatın tam göbeğinde büyüdü. Annesi merhum oyuncu ve seslendirme sanatçısı Özlem Akınözü, babası ise Tamer Akınözü'ydü. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra rotasını ABD'ye çeviren Akınözü, radikal bir kararla dünyanın en saygın eğitim kurumlarından Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (UC Berkeley) Uygulamalı Matematik bölümünden mezun oldu.

Akınözü: Sanatçı Ailede Büyüyen Matematik Tutkunu

Sanatçı bir ailede büyümesini ve küçük yaşlardaki tutkusu olan matematiği Akın Akınözü şöyle anlatıyor:

"Annem konservatuvar mezunu. Ama tiyatrodan çok dublaj sanatçılığına yoğunlaşmış. TRT'nin eskiden getirdiği yabancı dizilerin çoğunun kadın başrollerini annem seslendirirdi. Babam devlet görevlisiydi."

Akınözü’nden Matematik Aşkı ve Kariyer Seçimi

Çocukluğundaki matematik tutkusuna da değinen oyuncu:

"Evet, matematik ve fen konularına çok meraklı bir çocuktum. Çünkü problem çözmekten keyif alıyordum. Lisede fizik bana tat vermeye başlamışken bir süre sonra geometri kanıma girdi ve kendimi matematiğin içinde buldum. Üniversitede okuyacağım alanda beni ne diri tutar diye düşünürken matematik okumaya karar verdim."

ABD’de Eğitim Yolculuğu: Matematikten Sanata

ABD'deki eğitim sürecini ise şu sözlerle özetliyor:

"Bir senelik Wisconsin Üniversitesi maceramın ardından Santa Monica College'a gittim, ardından UC Berkeley'ye transfer olup uygulamalı matematik okudum."

Akın Akınözü’nün Oyunculuk Kararı ve Zorlu Anlar

SKYPE ÜZERİNDEN DUYURULAN KARAR: "EKRAN YÜZÜME KAPANDI!"

Amerika'da yatırım bankacılığı gibi devasa finans alanlarında kariyer yapma imkanı varken, içindeki sanat aşkını keşfeden Akınözü, rotasını oyunculuğa kırdı. Ancak bu radikal kararı babasına açıklamak hiç de kolay olmadı.

Matematikten Oyunculuğa: Akınözü’nün Yolculuğu

Uygulamalı matematikten oyunculuğa geçiş macerasını ve babasının verdiği tepkiyi Akın Akınözü, verdiği bir röportajda şu samimi cümlelerle aktarıyor:

"Berkeley'de okurken gerçekten ne istediğimi sorgulamaya başladım. Sanırım insan hayata adım atmaya yakın, 'gerçekten ne istiyorum' gibi sorgulamaların içine giriyor. Orada dış seslerden uzak, kendi içimde bu sorgulamaları yapabilme imkânı buldum. Uygulamalı matematik sonrası olası iş alanlarımı düşündüm. Bunlardan biri yatırım bankacılığıydı ve bu beni hiç heyecanlandırmadı. O sıralar aldığım bazı seçmeli dersler sayesinde sanatla da ilgilenmeye başlamıştım. Ve sanatta da bir matematik olduğunu ve çözülecek problemleri fark ettim. Bu problemleri çözmek zihinsel, ruhsal, duygusal, fiziksel çaba gerektiriyordu. Bu durum beni çok heyecanlandırdı, o yakıtla da yola çıktım."

Babasıyla Zorlu Karar Anı: Akın Akınözü Anlatıyor

Peki ailesinin ve özellikle babasının ilk tepkisi ne oldu? İşte o eğlenceli anlar:

"Babama kararımı Skype üzerinden görüntülü konuşurken söyledim. Ekran yüzüme kapandı. Zamanla sindirdi. Aslında şimdi geriye dönüp bakınca ona da hak veriyorum. Beraber bir yola girilmiş, yıllarca eğitim alınmış, yatırım yapılmış, tam sonuna gelinmişken bir anlık hevesle alınan bir karar olabileceğinden korktu. Annem, babamı dengeledi. Ben de kararımla ilgili çok nettim. Babamın karşısında kararlı durabildiğimde bu bana herkesin karşısında kararlı durabilecek gücü verdi. Ve onun sınavını geçebildiğim gün hem önümdeki bütün engelleri kaldırdım hem de hayatımdaki en güvendiğim akıl hocamı kazandım."

Özgüveniyle Dikkat Çeken Akınözü’nden Samimi Yanıt

Özel hayatına ve özgüvenine dair sorulan "Hep böyle yakışıklı mıydın?" sorusuna ise samimiyetle cevap veriyor:

"Ben kendimle hep barışıktım. Şu dönemde de öyle, lise yıllarında 120 kiloyken de öyleydim."

Hercai ile Dünya Çapında Ün Kazanan Oyuncu

Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlardan sonra fırtınalar estiren Hercai dizisindeki Miran karakteriyle dünya çapında dev bir hayran kitlesi edinen oyuncu, ardından Kaderimin Oyunu, Tuzak ve Yaban Çiçekleri gibi projelerde yer aldı. Şimdilerde ise ATV'nin dev prodüksiyonu Aşk ve Taht ile Sultan Alaeddin Keykubat olarak ekran yolculuğunu sürdürüyor.

(Fotoğraflar Akın Akınözü'nün sosyal medya hesabından alınmıştır.)

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