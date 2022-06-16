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Haberler Magazin Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’dan haber var! “Bakalım hastalığı ne kadar yenmişim” deyip son halini paylaştı

Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’dan haber var! “Bakalım hastalığı ne kadar yenmişim” deyip son halini paylaştı

'Ayrı Dünyalar' adlı filmde; Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Billur Kalkavan; Tatlı Kaçıklar, Eyvah Babam, Ihlamurlar Altında gibi birçok yapımda rol aldı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Kalkavan, son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Akciğer kanserine yakalanan ve tedavisi devam eden ünlü oyuncu, kendisi için endişelenen sevenlerini sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık bilgilendirdi. Hayranları tarafından birçok destek mesajı alan Kalkavan, yeni bir açıklamada bulunarak hem son halini hem de sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı. Hande Yener, Dilara Akyüsek, Yonca Evcimik ve Ebru Destan'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim ise Kalkavan'ın paylaşımına yorumda bulundu. İşte Billur Kalkavan'ın o paylaşımı...

16.06.2022 19:32 - Son Güncelleme: 16.06.2022 19:32
Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’dan haber var! “Bakalım hastalığı ne kadar yenmişim” deyip son halini paylaştı

Hamdi Alkan, yakın dostu ve meslektaşı Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığını açıklamış ve hastaneden bir fotoğrafını yayınlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’dan haber var! “Bakalım hastalığı ne kadar yenmişim” deyip son halini paylaştı

Hamdi Alkan'ın paylaşımının ardından açıklama yapan Billur Kalkavan da "Bugün Hamdi Alkan ziyaretime geldi ve izin istedi paylaşabilir miyim diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum valla çok mutlu oldum Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Bir ricam var lütfen aramayın mesaj atın çok yoruluyorum" demişti.

Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’dan haber var! “Bakalım hastalığı ne kadar yenmişim” deyip son halini paylaştı

44 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ
44 kiloya kadar düşen ünlü oyuncu, kemoterapi tedavisinin üçüncü seansı için geçen haftalarda hastaneye yatmıştı.

Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’dan haber var! “Bakalım hastalığı ne kadar yenmişim” deyip son halini paylaştı

"HEKİMLERE GÜVENSİNLER"
Ünlü oyuncu hastalığı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu benim için yeniden doğuş. Yeni bir başlangıç. Kendimi doktorlarıma emanet ettim. İnsanlara da tavsiyem, internete girip bakmasınlar, hekimlere güvensinler" demişti.

Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’dan haber var! “Bakalım hastalığı ne kadar yenmişim” deyip son halini paylaştı

TABURCU OLDU
Kalkavan, daha sonra bir paylaşım daha yaparak kilo almaya başladığını ve bu nedenle taburcu olduğunu duyurmuştu.

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