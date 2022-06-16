Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’dan haber var! “Bakalım hastalığı ne kadar yenmişim” deyip son halini paylaştı

Hamdi Alkan'ın paylaşımının ardından açıklama yapan Billur Kalkavan da "Bugün Hamdi Alkan ziyaretime geldi ve izin istedi paylaşabilir miyim diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum valla çok mutlu oldum Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Bir ricam var lütfen aramayın mesaj atın çok yoruluyorum" demişti.