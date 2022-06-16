Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’dan haber var! “Bakalım hastalığı ne kadar yenmişim” deyip son halini paylaştı
'Ayrı Dünyalar' adlı filmde; Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Billur Kalkavan; Tatlı Kaçıklar, Eyvah Babam, Ihlamurlar Altında gibi birçok yapımda rol aldı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Kalkavan, son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Akciğer kanserine yakalanan ve tedavisi devam eden ünlü oyuncu, kendisi için endişelenen sevenlerini sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık bilgilendirdi. Hayranları tarafından birçok destek mesajı alan Kalkavan, yeni bir açıklamada bulunarak hem son halini hem de sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı. Hande Yener, Dilara Akyüsek, Yonca Evcimik ve Ebru Destan'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim ise Kalkavan'ın paylaşımına yorumda bulundu. İşte Billur Kalkavan'ın o paylaşımı...
16.06.2022 19:32 - Son Güncelleme: 16.06.2022 19:32
Hamdi Alkan, yakın dostu ve meslektaşı Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığını açıklamış ve hastaneden bir fotoğrafını yayınlamıştı.
Hamdi Alkan'ın paylaşımının ardından açıklama yapan Billur Kalkavan da "Bugün Hamdi Alkan ziyaretime geldi ve izin istedi paylaşabilir miyim diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum valla çok mutlu oldum Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Bir ricam var lütfen aramayın mesaj atın çok yoruluyorum" demişti.