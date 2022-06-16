Gökçe Bahadır fena aşka geldi! Biricik eşi Emir Ersoy ile kendini yolun ortasına attı! Sarmaş dolaş o anları sosyal medyayı salladı
Gökçe Bahadır fena aşka geldi! Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçen yıl Emir Ersoy'un geçtiğimiz yıl yayınlanan "1977 Sezen'li Şarkılar" albümünde bir şarkı seslendirmiş ve ikili stüdyo çalışmaları sırasında yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçen Şubat ayında Alaçatı'da nikah masasına oturan ünlü çiftten Gökçe Bahadır, sosyal medyada son yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yolda giderken eşiyle mola veren Bahadır, Aksoy ile sarmaş dolaş dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun o paylaşımı kısa sürede sosyal medyayı salladı. İşte Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan paylaşımı...
16.06.2022 18:50 - Son Güncelleme: 16.06.2022 18:52
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy'un geçtiğimiz yıl yayınlanan "1977 Sezen'li Şarkılar" albümünde bir şarkı seslendirmişti. İkilinin ilişkisi stüdyo çalışmaları sırasında başlamıştı.
Geçtiğimiz yıl tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, Şubat ayında da Alaçatı'da evlenmişti.
Attığı her adımla adından söz ettiren Gökçe Bahadır, şimdi ise eşiyle yaptığı romantik paylaşımla gündem oldu.