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Akasya Asıltürkmen estetik yaptırdı yüzü tanınmaz hale geldi! "Şu halimi koyayım da ibret olsun..."

Estetikli ünlüler kervanına katılan oyuncu Akasya Asıltürkmen Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkınlığa uğrattı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Akasya Asıltürkmen, estetik operasyonu sonrası yüzünün halini paylaştı ve takipçilerine "Şu halimi koyayım da ibret olsun..." dedi. İşte tanınmaz hale gelen 43 yaşındaki Akasya Asıltürkmen'in estetik sonrası hali...

26.11.2020 17:07 - Son Güncelleme: 26.11.2020 17:11
Akasya Asıltürkmen estetik yaptırdı yüzü tanınmaz hale geldi! Şu halimi koyayım da ibret olsun...

Oyuncu Akasya Asıltürkmen estetik yaptırdı yüzü tanınmaz hale geldi! Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzü bandajlı bir karesini Instagram'da paylaştı. Oyuncu, çok acı çektiğini söyledi.

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Akasya Asıltürkmen estetik yaptırdı yüzü tanınmaz hale geldi! Şu halimi koyayım da ibret olsun...

"BİR HAFTADIR ÇEKTİĞİM ACIYI ÇEKECEĞİMİ BİLSEM..."

Operasyon sonrası yaşadığı süreci Instagram'dan takipçileriyle de paylaşan oyuncu, ağrılarından bahsetti. Yüzünde bandajlarla bir karesini yayınlayan Asıltürkmen, "Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; 10 gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım" dedi.

Akasya Asıltürkmen estetik yaptırdı yüzü tanınmaz hale geldi! Şu halimi koyayım da ibret olsun...

"ŞU HALİMİ KOYAYIM DA İBRET OLSUN..."

Genelde bu tür operasyonların meraktan yapıldığını ifade eden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "İşin olumlu tarafı, uzun süredir alnımın ve dolayısıyla göz kapaklarımın düşüklüğünü ortadan kaldırmak istiyordum ve sanırım bunu atlattım. Bu arada kimsenin korktuğu yok, herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı. Buraya şişim inmiş, ufacık bir müdahaleydi, sihirli küçük bir dokunuştu pozlarımı atmadan şu halimi koyayım da ibretlik, belki bir daha düşünürsünüz."

Akasya Asıltürkmen estetik yaptırdı yüzü tanınmaz hale geldi! Şu halimi koyayım da ibret olsun...

"Not: Bence kendini beğenmeyen, kendiyle barışık olmayan insanlar değil, özgüveni yüksek ve kendiyle barışık insanlar böyle işlere kalkılıyor genelde. Bir de mevzunun yaşla da ilgisi yok, ben bunu 20 senedir istiyordum. Söyleyeceklerim bu kadar."

İşte estetikli ünlüler...

Akasya Asıltürkmen estetik yaptırdı yüzü tanınmaz hale geldi! Şu halimi koyayım da ibret olsun...

Hande Erçel

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