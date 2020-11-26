Akasya Asıltürkmen estetik yaptırdı yüzü tanınmaz hale geldi! "Şu halimi koyayım da ibret olsun..."
Estetikli ünlüler kervanına katılan oyuncu Akasya Asıltürkmen Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkınlığa uğrattı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Akasya Asıltürkmen, estetik operasyonu sonrası yüzünün halini paylaştı ve takipçilerine "Şu halimi koyayım da ibret olsun..." dedi. İşte tanınmaz hale gelen 43 yaşındaki Akasya Asıltürkmen'in estetik sonrası hali...
"BİR HAFTADIR ÇEKTİĞİM ACIYI ÇEKECEĞİMİ BİLSEM..."
Operasyon sonrası yaşadığı süreci Instagram'dan takipçileriyle de paylaşan oyuncu, ağrılarından bahsetti. Yüzünde bandajlarla bir karesini yayınlayan Asıltürkmen, "Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; 10 gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım" dedi.
"ŞU HALİMİ KOYAYIM DA İBRET OLSUN..."
Genelde bu tür operasyonların meraktan yapıldığını ifade eden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "İşin olumlu tarafı, uzun süredir alnımın ve dolayısıyla göz kapaklarımın düşüklüğünü ortadan kaldırmak istiyordum ve sanırım bunu atlattım. Bu arada kimsenin korktuğu yok, herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı. Buraya şişim inmiş, ufacık bir müdahaleydi, sihirli küçük bir dokunuştu pozlarımı atmadan şu halimi koyayım da ibretlik, belki bir daha düşünürsünüz."