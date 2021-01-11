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Ajda Pekkan'ın yeni rotası Bodrum! Zekeriyaköy'deki evine Dubaili prens talip olmuştu...

Süperstar Ajda Pekkan 3 yıl önce 40 milyon liraya satılığa çıkardığı üç katlı villa için çok sayıda emlakçıyla anlaştı. Ancak hiçbiri eve alıcı bulamadı. Evi satmakta kararlı olan sanatçı sonunda çareyi büyük bir indirim yapmakta buldu, ardından da ultra lüks villaya Dubaili prensin talip olduğu iddia edildi. Çiftlik kurup hayvanlarla yakından ilgilenmek isteyen Ajda Pekkan'ın yeni rotası Bodrum oldu. Bodrum'u seven 74 yaşındaki sanatçı, şimdi de bölgede arazi aramaya başladı.Ajda Pekkan Bodrum'daki yeni hayatı için bakın ne kadar bütçeyi gözden çıkardı...

11.01.2021 13:31 - Son Güncelleme: 11.01.2021 13:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





