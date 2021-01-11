Ajda Pekkan'ın yeni rotası Bodrum! Zekeriyaköy'deki evine Dubaili prens talip olmuştu...
Süperstar Ajda Pekkan 3 yıl önce 40 milyon liraya satılığa çıkardığı üç katlı villa için çok sayıda emlakçıyla anlaştı. Ancak hiçbiri eve alıcı bulamadı. Evi satmakta kararlı olan sanatçı sonunda çareyi büyük bir indirim yapmakta buldu, ardından da ultra lüks villaya Dubaili prensin talip olduğu iddia edildi. Çiftlik kurup hayvanlarla yakından ilgilenmek isteyen Ajda Pekkan'ın yeni rotası Bodrum oldu. Bodrum'u seven 74 yaşındaki sanatçı, şimdi de bölgede arazi aramaya başladı.Ajda Pekkan Bodrum'daki yeni hayatı için bakın ne kadar bütçeyi gözden çıkardı...
Bodrum'u seven 74 yaşındaki sanatçı, şimdi de bölgede arazi aramaya başladı. Süperstar, geçtiğimiz günlerde Bodrum'a yakın Mazı'daki 19 milyon TL'lik bir arazi ile Yalıçiftlik'teki yatırımlık arsaları dolaştı. "İçimde hayvan sevgisi var. Onları çok seviyorum" diyen Pekkan'ın, çiftlik kurma hayalini gerçekleştirmek istediği öğrenildi.
Zekeriyaköy'deki yalısını satmak isteyen Ajda Pekkan, eve 3 yıldır alıcı çıkmayınca geçtiğimiz aylarda istediği fiyatta yüzde 50 indirim yaptı. Süperstar, 3 yıl önce 40 milyon liraya satılığa çıkardığı üç katlı villa için çok sayıda emlakçıyla anlaştı. Ancak hiçbiri eve alıcı bulamadı. Evi satmakta kararlı olan sanatçı sonunda çareyi büyük bir indirim yapmakta buldu. Fiyatı 20 milyon liraya düşen yalıya geçtiğimiz günlerde Dubaili bir prensin talip olduğu iddia edildi.
HAVUZ VE SPOR SALONU VAR
Toplamda 1100 metrekare arsa üzerine inşa edilen villanın kullanım alanı ise 960 metrekare. Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor.Evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor. Büyük bir havuza sahip olan ev 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor.