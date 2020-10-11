Ajda Pekkan'dan süper indirim! Zekeriyaköy'deki evini 3 yıldır satamayınca...

Zekeriyaköy'deki yalısını satmak isteyen Ajda Pekkan, eve 3 yıldır alıcı çıkmayınca istediği fiyatta yüzde 50 indirim yaptı. Hürriyet'in haberine göre; Süperstar, 3 yıl önce 40 milyon liraya satılığa çıkardığı üç katlı villa için çok sayıda emlakçıyla anlaştı. Ancak hiçbiri eve alıcı bulamadı. Evi satmakta kararlı olan sanatçı sonunda çareyi büyük bir indirim yapmakta buldu. Fiyatı 20 milyon liraya düşen yalı, şimdi yeni sahibini bekliyor.