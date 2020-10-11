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Ajda Pekkan'dan süper indirim! Zekeriyaköy'deki evini 3 yıldır satamayınca...

Süperstar Ajda Pekkan 3 yıl önce 40 milyon liraya satılığa çıkardığı üç katlı villa için çok sayıda emlakçıyla anlaştı. Ancak hiçbiri eve alıcı bulamadı. Evi satmakta kararlı olan sanatçı sonunda çareyi büyük bir indirim yapmakta buldu. İşte Ajda Pekkan'ın Zekeriyaköy'deki evinin fiyatı...

11.10.2020 10:30 - Son Güncelleme: 11.10.2020 10:46
Ajda Pekkan'dan süper indirim! Zekeriyaköy'deki evini 3 yıldır satamayınca...

Zekeriyaköy'deki yalısını satmak isteyen Ajda Pekkan, eve 3 yıldır alıcı çıkmayınca istediği fiyatta yüzde 50 indirim yaptı. Hürriyet'in haberine göre; Süperstar, 3 yıl önce 40 milyon liraya satılığa çıkardığı üç katlı villa için çok sayıda emlakçıyla anlaştı. Ancak hiçbiri eve alıcı bulamadı. Evi satmakta kararlı olan sanatçı sonunda çareyi büyük bir indirim yapmakta buldu. Fiyatı 20 milyon liraya düşen yalı, şimdi yeni sahibini bekliyor.

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Ajda Pekkan'dan süper indirim! Zekeriyaköy'deki evini 3 yıldır satamayınca...

HAVUZ VE SPOR SALONU VAR
Toplamda 1100 metrekare arsa üzerine inşa edilen villanın kullanım alanı ise 960 metrekare. Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor.Evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor. Büyük bir havuza sahip olan ev 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor.

Ajda Pekkan'dan süper indirim! Zekeriyaköy'deki evini 3 yıldır satamayınca...

KARANTİNA KURALLARI KOYDU
Karantinada günlerini ultra lüks villasında geçiren Ajda Pekkan, Bahçeköy'deki minik sarayında neler yaptı?

Ajda Pekkan'dan süper indirim! Zekeriyaköy'deki evini 3 yıldır satamayınca...

Ajda Pekkan'ın 1100 metrekarelik villasının her köşesi dezenfekte edildi. 1100 metrekarelik villasını içten ve dıştan temizletmek 30 bin TL'ye mal oldu.

Ajda Pekkan'dan süper indirim! Zekeriyaköy'deki evini 3 yıldır satamayınca...

İLAÇLI SULARLA TEMİZLENİYOR!
*Evdeki aksesuar, biblo, halı gibi eşyaları depoya kaldırttı. Dekarosyonu değiştirdi. Salon, yatak odası ve banyosu her gün ilaçlı sularla temizleniyor.

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