Ajda Pekkan ile Hakan Altun sevgili mi? İşte Hakan Altun ve Ajda Pekkan aşkı hakkında ilk açıklama!
Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun arasındaki aşk iddiaları magazin gündemine bir anda bomba gibi düştü. Seren Serengil, 74 yaşındaki Ajda Pekkan ve 48 yaşındaki Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söyledi. Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşkı için ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
Seren Serengil, "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" dedi.
"HAKAN VE AJDA ÇOK MUTLULAR"
Hakan Altun ile Ajda Pekkan 1 hafta önce birlikte sahne almışlardır. Pekkan ile sahne pozlarını Instagram hesabından Altun "Süper starımız canım Ajdacığımla birlikte şarkı söylemek bir rüya gibiydi. C¸ok güzel bir geceydi sonsuz teşekkürler" demişti. Bugün yayında bu konuya da değinen Seren Serengil, "Hakan Altun böyle pozlarını paylaşmaz. Bak Ajda Pekkan'la olan fotoğraflarını paylaşmış ve orada ne kadar mutlu" ifadelerini kullandı.
İLK AÇIKLAMA
Habertürk'te yer alan habere göre: Hakan Altun'ın menajeri Süleyman Çakmakçı ise iddialara açıklık getirdi. Çakmakçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hakan Bey ve Ajda Hanım yeni projelerinde bir araya gelecek. İkisi de Bodrum'da yaşadığı için projeleri için sık sık buluşuyorlar. Önümüzdeki yıl halk konserleri verecekler."