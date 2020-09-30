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Ajda Pekkan ile Hakan Altun sevgili mi? İşte Hakan Altun ve Ajda Pekkan aşkı hakkında ilk açıklama!

Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun arasındaki aşk iddiaları magazin gündemine bir anda bomba gibi düştü. Seren Serengil, 74 yaşındaki Ajda Pekkan ve 48 yaşındaki Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söyledi. Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşkı için ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

30.09.2020 15:00 - Son Güncelleme: 30.09.2020 15:44
Ajda Pekkan ile Hakan Altun sevgili mi? İşte Hakan Altun ve Ajda Pekkan aşkı hakkında ilk açıklama!

Ajda Pekkan'ın sevgilisinden ihanet gerekçesiyle ayrılmasıyla ilgili konuşan Seren Serengil, Süperstar hakkında yeni bir aşk iddiasında bulundu. Seren Serengil, Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un şimdilerde flört ettiğini söyledi.

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Ajda Pekkan ile Hakan Altun sevgili mi? İşte Hakan Altun ve Ajda Pekkan aşkı hakkında ilk açıklama!

Seren Serengil, "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" dedi.

Ajda Pekkan ile Hakan Altun sevgili mi? İşte Hakan Altun ve Ajda Pekkan aşkı hakkında ilk açıklama!

"HAKAN VE AJDA ÇOK MUTLULAR"

Hakan Altun ile Ajda Pekkan 1 hafta önce birlikte sahne almışlardır. Pekkan ile sahne pozlarını Instagram hesabından Altun "Süper starımız canım Ajdacığımla birlikte şarkı söylemek bir rüya gibiydi. C¸ok güzel bir geceydi sonsuz teşekkürler" demişti. Bugün yayında bu konuya da değinen Seren Serengil, "Hakan Altun böyle pozlarını paylaşmaz. Bak Ajda Pekkan'la olan fotoğraflarını paylaşmış ve orada ne kadar mutlu" ifadelerini kullandı.

Ajda Pekkan ile Hakan Altun sevgili mi? İşte Hakan Altun ve Ajda Pekkan aşkı hakkında ilk açıklama!

İLK AÇIKLAMA

Habertürk'te yer alan habere göre: Hakan Altun'ın menajeri Süleyman Çakmakçı ise iddialara açıklık getirdi. Çakmakçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hakan Bey ve Ajda Hanım yeni projelerinde bir araya gelecek. İkisi de Bodrum'da yaşadığı için projeleri için sık sık buluşuyorlar. Önümüzdeki yıl halk konserleri verecekler."

Ajda Pekkan ile Hakan Altun sevgili mi? İşte Hakan Altun ve Ajda Pekkan aşkı hakkında ilk açıklama!

Ajda Pekkan'ın, 2011 yılından beri bir küs bir barışık aşk yaşadığı Bülent Çavuşoğlu tarafından aldatıldığı ortaya çıkmıştı.

Ajda Pekkan ile Hakan Altun sevgili mi? İşte Hakan Altun ve Ajda Pekkan aşkı hakkında ilk açıklama!
Ajda Pekkan ile Hakan Altun sevgili mi? İşte Hakan Altun ve Ajda Pekkan aşkı hakkında ilk açıklama!

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