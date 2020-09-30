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Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak ünlenmişti! Damla Ersubaşı'nın son halini görenler tanıyamadı...

Herkes onu Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanıdı. Çocuk yaşta gelen şöhret sonrası Damla Ersubaşı ekranlarda pek görünmedi ancak özel hayatıyla epey konuşuldu. Damla Ersubaşı, şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den boşanmasının ardından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Ersubaşı "Yüzüme botoks yaptırdım, yeni olduğu için morluk oldu. Başka herhangi bir durum yok" demişti. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Ersubaşı, takipçilerini ikiye böldü…

30.09.2020 09:51 - Son Güncelleme: 30.09.2020 10:50
Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak ünlenmişti! Damla Ersubaşı'nın son halini görenler tanıyamadı...

eçtiğimiz ay şiddet gördüğü için eşi Mustafa Can Keser'den boşanan oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Damla Ersubaşı, geçtiğimiz haftada yüzündeki ufak morluklarla gündeme gelmişti. Ersubaşı "Yüzüme botoks yaptırdım, yeni olduğu için morluk oldu. Başka herhangi bir durum yok" demişti. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Ersubaşı, takipçilerini ikiye böldü…

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Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak ünlenmişti! Damla Ersubaşı'nın son halini görenler tanıyamadı...

2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Mustafa Can Keser ile boşandıktan sonra çıkan haberlerle gündem olan oyuncu Damla Ersubaşı, saçlarının rengini değiştirdi.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak ünlenmişti! Damla Ersubaşı'nın son halini görenler tanıyamadı...

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Ersubaşı, takipçilerini ikiye böldü.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak ünlenmişti! Damla Ersubaşı'nın son halini görenler tanıyamadı...

Instagram'da 468 bini aşkın takipçisi olan Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde imajını değiştirdi.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak ünlenmişti! Damla Ersubaşı'nın son halini görenler tanıyamadı...

SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Eşi Mustafa Can Keser'den boşandıktan sonra soluğu kuaförde alan oyuncu, saçlarını koyu renge boyattı. Yeni halini sosyal medya hesabından yayınlayan Damla Ersubaşı, " Uzun bir süre değiştirmeyi düşünmüyorum, inşallah, zorla kandırdım zaten" notunu düştü.

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