Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak ünlenmişti! Damla Ersubaşı'nın son halini görenler tanıyamadı...
Herkes onu Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanıdı. Çocuk yaşta gelen şöhret sonrası Damla Ersubaşı ekranlarda pek görünmedi ancak özel hayatıyla epey konuşuldu. Damla Ersubaşı, şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den boşanmasının ardından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Ersubaşı "Yüzüme botoks yaptırdım, yeni olduğu için morluk oldu. Başka herhangi bir durum yok" demişti. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Ersubaşı, takipçilerini ikiye böldü…
30.09.2020 09:51
- Son Güncelleme: 30.09.2020 10:50
eçtiğimiz ay şiddet gördüğü için eşi Mustafa Can Keser'den boşanan oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Damla Ersubaşı, geçtiğimiz haftada yüzündeki ufak morluklarla gündeme gelmişti. Ersubaşı "Yüzüme botoks yaptırdım, yeni olduğu için morluk oldu. Başka herhangi bir durum yok" demişti. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Ersubaşı, takipçilerini ikiye böldü…
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