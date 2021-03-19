Serenay Sarıkaya'nın kırmızı mayolu pozlarını beğenmemişti... Demet Akalın bu kez de 'Serenay Sarıkaya insan değil' dedi
Serenay Sarıkaya'nın kırmızı mayolu pozlarını beğenmemişti... Demet Akalın bu kez de 'Serenay Sarıkaya insan değil' yorumuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz ay soluğu annesiyle Maldivler'de alan Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarıyla dikkat çekmiş ve genç oyuncunun fotoğraflarını beğenmediğini ifade eden Demet Akalın, Instagram'dan yaptığı "Kim çekiyor bunları?" yorumuyla günlerce konuşulmuştu. Akalın, bir kez daha Serenay Sarıkaya hakkında şoke eden bir çıkışa imza attı.
19.03.2021 14:20
- Son Güncelleme: 19.03.2021 14:45
Serenay Sarıkaya'nın kırmızı mayolu pozlarını beğenmemişti... Demet Akalın bu kez de 'Serenay Sarıkaya insan değil' yorumuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenen Demet Akalın, "Botoks yaptırdım" dedi.
Serenay Sarıkaya'nın Maldivler'den paylaştığı fotoğraflarda ışığı beğenmeyen ve bunu o karelerin altına yorum yazarak dile getiren ünlü şarkıcı, oyuncuyla ilgili sorular üzerine şöyle konuştu: "Serenay insan mı? Serenay insan değil! Çok beğeniyorum onu, bence ilah yani. Türkiye'de tek."
Serenay Sarıkaya da iki saate yakın kaldığı bakım merkezi çıkışı, yağışlı havada jest yaparak kendisine şemsiye tutan muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz ay Maldivler'deki tatil pozlarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya'ya Demet Akalın'dan gelen o yorum dikkat çekmişti.
Demet Akalın, fotoğraflardaki ışığı beğenmeyerek "Kim çekiyor bunları?" yorumunda bulunmuştu.