Serenay Sarıkaya'nın kırmızı mayolu pozlarını beğenmemişti... Demet Akalın bu kez de 'Serenay Sarıkaya insan değil' dedi

Serenay Sarıkaya'nın kırmızı mayolu pozlarını beğenmemişti... Demet Akalın bu kez de 'Serenay Sarıkaya insan değil' yorumuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz ay soluğu annesiyle Maldivler'de alan Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarıyla dikkat çekmiş ve genç oyuncunun fotoğraflarını beğenmediğini ifade eden Demet Akalın, Instagram'dan yaptığı "Kim çekiyor bunları?" yorumuyla günlerce konuşulmuştu. Akalın, bir kez daha Serenay Sarıkaya hakkında şoke eden bir çıkışa imza attı.

19.03.2021 14:20 - Son Güncelleme: 19.03.2021 14:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





