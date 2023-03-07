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Haberler Magazin Aile'nin Hülya'sı Camdaki Kız'ın Feride'si! Nur Sürer'in 13 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı

Aile'nin Hülya'sı Camdaki Kız'ın Feride'si! Nur Sürer'in 13 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı

Camdaki Kız dizisinde canlandırıdğı Feride karakteriyle herkesi kendisine hayran bırak Nur Sürer, Aile dizisiyle ekran karşısına çıkacak. Yine evin annesi karakterine hayat verecek olan Nur Sürer günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa eski eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Nur Sürer olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.

07.03.2023 10:58 - Son Güncelleme: 07.03.2023 10:58
Aile’nin Hülya’sı Camdaki Kız’ın Feride’si! Nur Sürer’in 13 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle çok konuşulan Nur Sürer bu kez Hülya karakteriyle karşımıza çıkacak.

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Aile’nin Hülya’sı Camdaki Kız’ın Feride’si! Nur Sürer’in 13 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı

Nur Sürer günün en çok merak edilen isimlerinden biri.

Aile’nin Hülya’sı Camdaki Kız’ın Feride’si! Nur Sürer’in 13 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı

Sürer'in Yeşilçam'ın efsane ismiyle 13 yıl aynı yastığa baş koyduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu.

Aile’nin Hülya’sı Camdaki Kız’ın Feride’si! Nur Sürer’in 13 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı

İşte başta Nur Sürer olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Aile’nin Hülya’sı Camdaki Kız’ın Feride’si! Nur Sürer’in 13 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı

EMEL SAYIN - SELÇUK ASLAN

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