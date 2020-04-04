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Ahu Tuğba'nın son halini görenler inanamıyor! Gençliğinde Yeşilçam'ı sallayan Ahu Tuğba...

Hiç kuşkusuz Yeşilçam'ın güzelliğiyle adından en çok söz ettiren isimlerinden biriydi Ahu Tuğba, Sarı saçları, düzgün vücudu, alımlı bakışlarıyla bir döneme imzasını attı. Şimdi 64 yaşında Ahu Tuğba. Yeşilçam'ı güzelliğiyle dize getiren Ahu Tuğba'nın son halini görenler inanamıyor, siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Ahu Tuğba olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

04.04.2020 08:52 - Son Güncelleme: 04.04.2020 08:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





