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Ahu Tuğba'nın son halini görenler inanamıyor! Gençliğinde Yeşilçam'ı sallayan Ahu Tuğba...

Hiç kuşkusuz Yeşilçam'ın güzelliğiyle adından en çok söz ettiren isimlerinden biriydi Ahu Tuğba, Sarı saçları, düzgün vücudu, alımlı bakışlarıyla bir döneme imzasını attı. Şimdi 64 yaşında Ahu Tuğba. Yeşilçam'ı güzelliğiyle dize getiren Ahu Tuğba'nın son halini görenler inanamıyor, siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Ahu Tuğba olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

04.04.2020 08:52 - Son Güncelleme: 04.04.2020 08:52
Ahu Tuğba'nın son halini görenler inanamıyor! Gençliğinde Yeşilçam'ı sallayan Ahu Tuğba...

Ahu Tuğba'nın son hali görenleri şaşkına çeviriyor. İşte başta Ahu Tuğba olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ahu Tuğba'nın son halini görenler inanamıyor! Gençliğinde Yeşilçam'ı sallayan Ahu Tuğba...

AYDAN ŞENER

Ahu Tuğba'nın son halini görenler inanamıyor! Gençliğinde Yeşilçam'ı sallayan Ahu Tuğba...

AYDAN ŞENER

Ahu Tuğba'nın son halini görenler inanamıyor! Gençliğinde Yeşilçam'ı sallayan Ahu Tuğba...

AYDAN ŞENER

Ahu Tuğba'nın son halini görenler inanamıyor! Gençliğinde Yeşilçam'ı sallayan Ahu Tuğba...
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