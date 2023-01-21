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Haberler Magazin Ahmet Mümtaz Taylan’dan korkutan haber! Ameliyat için gün verildi! İşte Ahmet Mümtaz Taylan’ın son sağlık durumu...

Ahmet Mümtaz Taylan’dan korkutan haber! Ameliyat için gün verildi! İşte Ahmet Mümtaz Taylan’ın son sağlık durumu...

Leyla ile Mecnun, Arıza, Alef, Aziz, Hayat Şarkısı, Halka, Hayat Sırları gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan kötü haber geldi. Nefes alıp verirken yaşadığı sıkıntıdan dolayı kontrole giden oyuncu, anjiyo yaptırdı. Ameliyat için gün verilen oyuncunun sağlık durumu hayranlarını endişelendirdi. İşte Mümtaz Taylan'ın son durumu...

21.01.2023 01:49 - Son Güncelleme: 21.01.2023 01:49
Ahmet Mümtaz Taylan’dan korkutan haber! Ameliyat için gün verildi! İşte Ahmet Mümtaz Taylan’ın son sağlık durumu...

Leyla ile Mecnun dizisi ile hafızalara kazınan Ahmet Mümtaz Taylan'dan korkutan haber geldi.

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Ahmet Mümtaz Taylan’dan korkutan haber! Ameliyat için gün verildi! İşte Ahmet Mümtaz Taylan’ın son sağlık durumu...

Ahmet Mümtaz Taylan'ın pazar günü hastaneye yatacağı öğrenildi. Birsen Altundaş'ın haberine göre; Taylan nefes alıp verirken yaşadığı sıkıntıdan dolayı kontrole gitti.

Ahmet Mümtaz Taylan’dan korkutan haber! Ameliyat için gün verildi! İşte Ahmet Mümtaz Taylan’ın son sağlık durumu...

Anjiyo yaptıran Taylan'ın kalp damarlarının tıkandığı açıklandı. Doktor usta oyuncuya acil bypass önerdi.

Ahmet Mümtaz Taylan’dan korkutan haber! Ameliyat için gün verildi! İşte Ahmet Mümtaz Taylan’ın son sağlık durumu...

Bu nedenle hafta sonu hastaneye yatacak olan Taylan'ın hafta başı ameliyata alınacağı öğrenildi. Bu süreçte ünlü oyuncuya en büyük desteği ise sevgilisi Başak Sosyal verdi.

Ahmet Mümtaz Taylan’dan korkutan haber! Ameliyat için gün verildi! İşte Ahmet Mümtaz Taylan’ın son sağlık durumu...

Çıkan haberlerin ardından ünlü oyuncunun hayatı da merak edildi. Taylan'ın özellikle yaşı merak konusu oldu..

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