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Ahmet Kural'dan sürpriz sonlu spor videosu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik karın kaslarıyla dikkat çekti

Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile spor yaptığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 30 yaşındaki avukat sevgilisi ile aşkı dolu dizgin devam eden 37 yaşındaki Ahmet Kural'ın Instagram paylaşımı dikkat çekti. Ahmet Kural'ın sürpriz sonlu spor videosunda sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in karın kasları dikkat çekti. İşte Ahmet Kural ve sevgilisi başta olmak üzere ünlülerin spor yaparken ki halleri...

09.08.2020 13:13 - Son Güncelleme: 09.08.2020 13:29
Ahmet Kural'dan sürpriz sonlu spor videosu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik karın kaslarıyla dikkat çekti

Ahmet Kural Instagram hesabındans evgilisi ile spor yaptığı anların videosunu paylaştı. Videonun sonunda kafasını duvara çarpmış gibi yapan Ahmet Kural'a sevgilisi Çağla Gizem Çelik gülerek tepki verdi.

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Ahmet Kural'dan sürpriz sonlu spor videosu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik karın kaslarıyla dikkat çekti

Ünlü çiftin spor yaparken çekildiği videosu Çağla Gizem Çelik'in kasları dikkat çekti.

Ahmet Kural'dan sürpriz sonlu spor videosu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik karın kaslarıyla dikkat çekti

İşte fit görünümünü spora borçlu ünlüler...

Ahmet Kural'dan sürpriz sonlu spor videosu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik karın kaslarıyla dikkat çekti

SPOR YAPAN ÜNLÜLER

DUA LİPA

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, arkadaşı Nathalie Ballout ile spor salonunda çekilen karesini sosyal medyadan yayınlandı.

Ahmet Kural'dan sürpriz sonlu spor videosu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik karın kaslarıyla dikkat çekti

GİZEM KARACA

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