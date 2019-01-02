Ahmet Kural'dan ilk kez gelen Sıla açıklaması: Bize aşk yetmedi

Kural, yaşadığı şoku anlattı: Bana deli gibi aşık olduğunu söyleyen kadının ayrılır ayrılmaz başka ilişkiye başladığını öğrendim. O öfke diye anlatılan şey, hayatımın en büyük acılarından biriydi. Aşık olduğum kişinin beni sevmediğini anladığım andı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Sıla Gençoğlu'nun, sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiği iddiasıyla savcılığa başvurmasının ardından sular durulmadı. İki ünlü ismin ifadelerinin ardından magazin kulislerinde 'Kim haklı, kim haksız?' tartışmaları bitmek bilmedi. Olay sonrası konuşmaktan kaçınan Ahmet Kural, artık bazı durumların bilinçli bir şekilde kişisel hesaplaşmaya döndüğünü, tüm gerçekleri anlatmak için sessizliğini bozma kararı aldığını söyledi.