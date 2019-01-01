Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çiftinden sürpriz paylaşım! İşte Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çiftinin bebekleri...

Almeda Abazi ile eşi Tolgahan Sayışman, gittikleri ultrason kontrolününden bir kareyi, instagram hesaplarından paylaştı. Beş aylık hamile olan Almeda Abazi ile eşi Tolgahan Sayışman'ın paylaştığı bu kare, kısa süre içinde beğeni yağmuruna tutuldu! İşte Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çiftinin bebekleri...

1 Ocak 2019 Salı, 21:17:45 Güncelleme: 21:32:55
Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çiftinden sürpriz paylaşım! İşte Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çiftinin bebekleri...

Beş aylık hamile olan Almeda Abazi ile eşi Tolgahan Sayışman, gittikleri ultrason kontrolününden bir kareyi, instagram hesaplarından paylaştı.

Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çiftinden sürpriz paylaşım! İşte Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çiftinin bebekleri...

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, ultrason fotoğrafına, "2018 yılını geride bıraktığımız şu anlarda; bu yıl içerisinde her zaman yaşadığım duygulardan çok daha başka, çok daha farklı, çok daha özel bir duyguyu ve bu duyguyu yaşadığım anı sizinle paylaşarak 2019 yılını iple çekmeye başlıyorum. 2019 yılında herkese önce sağlık, başarı ve mutluluk temenni ediyorum. Evlerimizden neşe ve huzur eksik olmasın. Allah herkesin gönlüne göre versin. Yeni yılınız kutlu olsun" notunu yazdı.

İŞTE ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI:

Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çiftinden sürpriz paylaşım! İşte Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çiftinin bebekleri...

Yeşilçam'ın en önemli sanatçılarından biri Kartal Tibet'in oğlu Kanat Tibet çoğu kişi tarafından bilinmiyor.

Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çiftinden sürpriz paylaşım! İşte Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çiftinin bebekleri...

Kanat Tibet gözler önünde çok olmadı.

Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çiftinden sürpriz paylaşım! İşte Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çiftinin bebekleri...

Tarkan: Gümüş Eyer filminde Tarkan'ın (Kartal Tibet'in) çocukluğu rolüyle kamera karşısına geçmişti.

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