Ahmet Kural - Sıla olayında kim haklı? Sıla yalan mı söylüyor?
Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sıla'nın darp olayının üzerinden 2 gün geçtikten sonra rapor alması akıllarda soru işareti bırakmıştı. Darp olayıyla ilgili Ahmet Kural'ın Sıla'ya kül tablası fırlattığı söylenmişti ancak bir süre sonra Sıla böyle bir şey olmadığını ifade etmişti. Kavganın sebebi hakkında birden fazla iddialar ortaya atılmıştı. İşte tüm bu olay akışının akabinde bugün Sıla'nın aldığı raporla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkınca sosyal medyada, "Sıla yalan mı söylüyor?" sorusu dönmeye başladı. Yoksa Sıla, darp edildiğini iddia ettiği gün Ahmet Kural'ın evinden çıkarken, "Seni bitireceğim Ahmet Kural!" sözünü gerçekten söylemiş miydi?
10 Aralık 2018 Pazartesi, 17:42:56 Güncelleme: 18:05:45
İŞTE SILA'NIN YALAN SÖYLEDİĞİNE DAİR ŞÜPHELER OLUŞTURAN RAPOR!
İ.Ü. Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları; Sıla'nın, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla özel bir hastaneden aldığı darp raporunu inceledi ve şu sonuca vardı: Rapor Sıla'nın vücundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif etmiyor. Eksik ve yetersiz. Dolayısıyla tıbben kabul edilemez!
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