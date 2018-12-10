Ahmet Kural - Sıla olayında kim haklı? Sıla yalan mı söylüyor?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sıla'nın darp olayının üzerinden 2 gün geçtikten sonra rapor alması akıllarda soru işareti bırakmıştı. Darp olayıyla ilgili Ahmet Kural'ın Sıla'ya kül tablası fırlattığı söylenmişti ancak bir süre sonra Sıla böyle bir şey olmadığını ifade etmişti. Kavganın sebebi hakkında birden fazla iddialar ortaya atılmıştı. İşte tüm bu olay akışının akabinde bugün Sıla'nın aldığı raporla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkınca sosyal medyada, "Sıla yalan mı söylüyor?" sorusu dönmeye başladı. Yoksa Sıla, darp edildiğini iddia ettiği gün Ahmet Kural'ın evinden çıkarken, "Seni bitireceğim Ahmet Kural!" sözünü gerçekten söylemiş miydi?

10 Aralık 2018 Pazartesi, 17:42:56 Güncelleme: 18:05:45
Ahmet Kural - Sıla olayında kim haklı? Sıla yalan mı söylüyor?

Sıla - Ahmet Kural olayının üzerinden 1 ay geçti. Bugün ortaya çıkan bilgi herkesin kafasını karıştı. Yoksa Sıla Ahmet Kural'ı bitirmeye mi çalışıyor? İşte bugün tam da bu soru sosyal medya gündeminde yerini aldı.

Ahmet Kural - Sıla olayında kim haklı? Sıla yalan mı söylüyor?

Sıla tam 1 ay önce Ahmet Kural'ın kendsini darp ettiğini iddia etmiş ve darp olayından 2 gün sonra hastaneye gidip rapor almıştı. Bugün o raorla ilgili ortaya çıkanlar herkesi şok etti.

Ahmet Kural - Sıla olayında kim haklı? Sıla yalan mı söylüyor?

İŞTE SILA'NIN YALAN SÖYLEDİĞİNE DAİR ŞÜPHELER OLUŞTURAN RAPOR!

İ.Ü. Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları; Sıla'nın, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla özel bir hastaneden aldığı darp raporunu inceledi ve şu sonuca vardı: Rapor Sıla'nın vücundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif etmiyor. Eksik ve yetersiz. Dolayısıyla tıbben kabul edilemez!

Ahmet Kural - Sıla olayında kim haklı? Sıla yalan mı söylüyor?

Ahmet Kural'ın avukatı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na başvurarak; Sıla'nın, olaydan iki gün sonra özel bir hastaneden aldığı raporun incelenmesini istedi.

Ahmet Kural - Sıla olayında kim haklı? Sıla yalan mı söylüyor?

SILA'NIN ALDIĞI RAPOR

Uzmanlar; savcılığa darp iddiasıyla başvuran Sıla'nın fotoğraflarına da bakarak, vücudundaki şiddet bulgularını ve olayın meydana geliş şeklini araştırdı. Raporun, adli tıbbi değerlendirmeye uygun olup olmadığına da bakıldı.

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