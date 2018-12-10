Ahmet Kural - Sıla olayında kim haklı? Sıla yalan mı söylüyor?

İŞTE SILA'NIN YALAN SÖYLEDİĞİNE DAİR ŞÜPHELER OLUŞTURAN RAPOR!

İ.Ü. Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları; Sıla'nın, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla özel bir hastaneden aldığı darp raporunu inceledi ve şu sonuca vardı: Rapor Sıla'nın vücundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif etmiyor. Eksik ve yetersiz. Dolayısıyla tıbben kabul edilemez!