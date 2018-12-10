Hababam Sınıfının yıldızı Tayfun Akalın hayatını kaybetti! Tayfun Akalın kimdir?

Hababam Sınıfı'nın yıldızı Tayfun Akalın hayatını kaybetti! Tayfun Akalın kimdir?

Yeşilçam'dan bir kara haber daha! Hepimizin her oturuşta aynı heyecan ile izlediği Hababam Sınıfı'nın bir yıldızı daha hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı'nın yakışıklısı Tayfun Akalın hayata gözlerini yumdu. Bir süre önce merdivenden düşen ve müşade altında tutulan Tayfun Akalın yaşam savaşını kazanamadı. Peki Hababam Sınıfı'nın hayatını kaybeden yıldızı Tayfun Akalın kimdir? İşte Tayfun Akalın'ın cenazesinin detayları.

10 Aralık 2018 Pazartesi, 17:37:23 Güncelleme: 17:52:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





