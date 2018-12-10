Hababam Sınıfının yıldızı Tayfun Akalın hayatını kaybetti! Tayfun Akalın kimdir?

Hababam Sınıfı'nın yıldızı Tayfun Akalın hayatını kaybetti! Tayfun Akalın kimdir?
Yeşilçam'dan bir kara haber daha! Hepimizin her oturuşta aynı heyecan ile izlediği Hababam Sınıfı'nın bir yıldızı daha hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı'nın yakışıklısı Tayfun Akalın hayata gözlerini yumdu. Bir süre önce merdivenden düşen ve müşade altında tutulan Tayfun Akalın yaşam savaşını kazanamadı. Peki Hababam Sınıfı'nın hayatını kaybeden yıldızı Tayfun Akalın kimdir? İşte Tayfun Akalın'ın cenazesinin detayları.
HABABAM'IN YAKIŞIKLISI HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Bir süredir huzurevinde kalan, geçtiğimiz ay merdivenlerden inerken dengesini kaybedip yuvarlanan ve başını merdivenlerin sivri yerine çarparak beyin kanaması geçiren, ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tayfun Akalın, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.