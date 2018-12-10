Hababam Sınıfı'nın yıldızı Tayfun Akalın hayatını kaybetti! Tayfun Akalın kimdir?

Yeşilçam'dan bir kara haber daha! Hepimizin her oturuşta aynı heyecan ile izlediği Hababam Sınıfı'nın bir yıldızı daha hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı'nın yakışıklısı Tayfun Akalın hayata gözlerini yumdu. Bir süre önce merdivenden düşen ve müşade altında tutulan Tayfun Akalın yaşam savaşını kazanamadı. Peki Hababam Sınıfı'nın hayatını kaybeden yıldızı Tayfun Akalın kimdir? İşte Tayfun Akalın'ın cenazesinin detayları.

10 Aralık 2018 Pazartesi, 17:37:23 Güncelleme: 17:52:36
Hababam Sınıfının yıldızı Tayfun Akalın hayatını kaybetti! Tayfun Akalın kimdir?

YEŞİLÇAM'DAN KAHREDEN HABER

Her birimizin aşina olduğu, ekranlar gördüğümüzde oturup yeniden izlediğimiz Hababam Sınıfı serisinin yıldızı, usta bir oyuncu daha hayata gözlerini yumdu.

Hababam Sınıfının yıldızı Tayfun Akalın hayatını kaybetti! Tayfun Akalın kimdir?

Yeşilçam'ın efsane yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı.

Hababam Sınıfının yıldızı Tayfun Akalın hayatını kaybetti! Tayfun Akalın kimdir?

HABABAM'IN YAKIŞIKLISI HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Bir süredir huzurevinde kalan, geçtiğimiz ay merdivenlerden inerken dengesini kaybedip yuvarlanan ve başını merdivenlerin sivri yerine çarparak beyin kanaması geçiren, ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tayfun Akalın, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Hababam Sınıfının yıldızı Tayfun Akalın hayatını kaybetti! Tayfun Akalın kimdir?

TAYFUN AKALIN'IN CENAZE BİLGİLERİ BELLİ OLDU

Tayfun Akalın'ın cenazesinin yarın Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Hababam Sınıfının yıldızı Tayfun Akalın hayatını kaybetti! Tayfun Akalın kimdir?

TAYFUN AKALIN KİMDİR?

Hababam Sınıfı serileriyle tanınan isimlerden biri olan Tayfun Akalın, 1 Ocak 1958 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Levent Lisesi ve Erciyes Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği bölümünü tamamladı.

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