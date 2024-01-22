Ahmet Kural katil İsrail’in Gazze’deki soykırımına lanet yağdırdı! “Sadece bir insanlık dramı değil, insanlık suçu!”

Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına lanet yağdıran Kural, Pençe Kilit harekâtında şehit olan askerlerimiz için "Şehit olan her vatan evladına borcumuz var" ifadelerini kullandı. İşte Günaydın'a konuşan Ahmet Kural 'ın o açıklamaları...

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Yeni filminiz 'Efsane'de iki karakteri canlandırdınız. Kemal Sunal'dan sonra ilk defa siz yaptınız değil mi? Zor oldu mu?

Bu rol bana geldiğinde, ben de inceledim. Sanırım dediğiniz gibi... Selçuk Aydemir'in senaryolarına aşina bir insan olduğumdan zor gelmedi. İki karakteri de o kadar güzel ve ayrıntısıyla, farklılaşacak unsurları ile yazmış ki. Şunu hemen anlıyorsunuz, bunlar ikiz ama iki ayrı insan değil. Her insanın içinde bulunan duyguları ortaya çıkaran iki karakter. 'Sadık' ve 'Özgür' aslında herkeste bulunan bu duygulardan bazılarını daha fazla barındıran karakterler. Bu açıdan zor olmadı. Ama sette iki ayrı karakteri canlandırmak, teknik olarak zordu, karakterlere çekimlerde hazırlanmak açısından. Güzel tarafı, çok yetenekli ve güçlü oyuncularla aynı sahneyi iki kere oynama fırsatım oldu.