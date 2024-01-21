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Survivor Pınar’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! 38 yaşındaki Pınar Saka meğer ünlü müzisyenle...

Survivor All Star 2024'te yarışan ve Aleyna Kalaycıoğlu ile yaşadığı gerginlikle dikkat çeken Pınar Saka'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Fenomen yarışmacı hakkında araştırma yapanlar, Saka'nın sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Pınar Saka'nın sevgilisi hangi müzisyenmiş...

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 16:57 Güncelleme 21 Ocak 2024, 16:57
Survivor Pınar’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! 38 yaşındaki Pınar Saka meğer ünlü müzisyenle... 1

Birçok isim Survivor fragmanını gördükten sonra Pınar Saka'yı merak edip araştırmaya başladı.

Survivor Pınar’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! 38 yaşındaki Pınar Saka meğer ünlü müzisyenle... 2

PINAR SAKA KİMDİR?
5 Kasım 1985'te doğan Pınar Saka, ABD'de Nebraska Üniversitesi'nde lisans eğitimi için Uluslararası İşletme ve Yönetim okumuştur, daha sonra Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi MBA yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Survivor Pınar’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! 38 yaşındaki Pınar Saka meğer ünlü müzisyenle... 3

1994 yılında ENKA SK bünyesinde spora başlamıştır. İlk rekorunu 9 yaşındayken 300 m branşında kırmıştır. Kariyerinin başlangıç dönemlerinde çok küçük yaşta Milli Takıma seçilip 100 m ve 200 m kategorisinde ülkesini uluslararası alanda temsil etmiştir.

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