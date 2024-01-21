Survivor Pınar’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! 38 yaşındaki Pınar Saka meğer ünlü müzisyenle...

Survivor All Star 2024'te yarışan ve Aleyna Kalaycıoğlu ile yaşadığı gerginlikle dikkat çeken Pınar Saka'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Fenomen yarışmacı hakkında araştırma yapanlar, Saka'nın sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Pınar Saka'nın sevgilisi hangi müzisyenmiş...