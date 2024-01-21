Survivor Pınar’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! 38 yaşındaki Pınar Saka meğer ünlü müzisyenle...

Survivor All Star 2024'te yarışan ve Aleyna Kalaycıoğlu ile yaşadığı gerginlikle dikkat çeken Pınar Saka'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Fenomen yarışmacı hakkında araştırma yapanlar, Saka'nın sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Pınar Saka'nın sevgilisi hangi müzisyenmiş...
Birçok isim Survivor fragmanını gördükten sonra Pınar Saka'yı merak edip araştırmaya başladı.
PINAR SAKA KİMDİR?
5 Kasım 1985'te doğan Pınar Saka, ABD'de Nebraska Üniversitesi'nde lisans eğitimi için Uluslararası İşletme ve Yönetim okumuştur, daha sonra Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi MBA yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
1994 yılında ENKA SK bünyesinde spora başlamıştır. İlk rekorunu 9 yaşındayken 300 m branşında kırmıştır. Kariyerinin başlangıç dönemlerinde çok küçük yaşta Milli Takıma seçilip 100 m ve 200 m kategorisinde ülkesini uluslararası alanda temsil etmiştir.