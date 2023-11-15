Ağlayarak dizlerinin üstüne çökmüştü I Dilan bu haberi duymasın! Cumhuriyet Başsavcılığı Polat'ların 27 şirketine...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Çift ve aileleri, gösterişli hayatlarını sosyal medyada paylaşarak ün kazanmışlardı. Ancak, bu ünleri soruşturma kapsamında tutuklanmalarına neden oldu. Soruşturmaya ilişkin ise yeni detaylar ise çıkmaya devam ediyor. Çiftin yasa dışı bahis baronlarıyla olan ilişkileri ortaya çıkarken çete liderlerinin isimlerinin geçtiği telefon konuşması ise kirli ilişki ağını belgelemişti. Alınan bilgiye göre Dilan ve Engin Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü fenomen Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin şirketlerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayyum atandığı öğrenildi.