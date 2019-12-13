Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'ten şaşkınlık yaratan itiraf: İlk defa...

'İLK DEFA DOĞUM GÜNÜMÜ KUTLADIM'

Güzel oyuncu, şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Özberk, ilk kez doğum gününü kutladığını şu sözleriyle dile getirdi: "Ben kendim ayarladım her şeyi. Başak var çok sevdiğim ajanstan ona dedim 30. yaş günüm çünkü hiçbir zaman kutlamadım. İlk defa kendi doğum günümü kutladım. 30.yaş günümü kutluyorum ben dedim."