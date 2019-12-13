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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'ten şaşkınlık yaratan itiraf: İlk defa...

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topluyor. Burcu Özberk 30 yaşına bastı ve doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı. Aşk hayatı ve estetik operasyonlarla çok konuşulan Burcu Özberk dizideki partneri Çağlar Ertuğrul, yakın arkadaşı Hande Erçel ve yakın arkadaş grubun yer aldığı bir etkinlikle doğum gününü kutladığı ve basın mensuplarını yaptığı açıklama herkesi şaşkınlığa uğrattı.

13.12.2019 14:45 - Son Güncelleme: 13.12.2019 14:54
Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'ten şaşkınlık yaratan itiraf: İlk defa...

Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk, dün akşam dizideki partneri Çağlar Ertuğrul, yakın arkadaşı Hande Erçel ve yakın arkadaş grubun yer aldığı bir etkinlikle doğum gününü kutladı.

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'ten şaşkınlık yaratan itiraf: İlk defa...

Ünlü oyuncu "30 yaşına bastım. Yeni yaşımla aşk diliyorum. Beni birçok kez birileri ile yazdılar ama gerçekten hiç sevgilim yok. Artık istiyorum ve sevgilim olursa söylerim. Aşk bu saklanmaz" dedi.

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'ten şaşkınlık yaratan itiraf: İlk defa...

'İLK DEFA DOĞUM GÜNÜMÜ KUTLADIM'

Güzel oyuncu, şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Özberk, ilk kez doğum gününü kutladığını şu sözleriyle dile getirdi: "Ben kendim ayarladım her şeyi. Başak var çok sevdiğim ajanstan ona dedim 30. yaş günüm çünkü hiçbir zaman kutlamadım. İlk defa kendi doğum günümü kutladım. 30.yaş günümü kutluyorum ben dedim."

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'ten şaşkınlık yaratan itiraf: İlk defa...

Geçtiğimiz günlerde 30 yaşındaki oyuncunun estetiksiz hali çok konuşulmuştu. İşta başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'ten şaşkınlık yaratan itiraf: İlk defa...

EBRU GÜNDEŞ

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