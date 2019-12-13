Esra Erol o dizide oynamış! Efsane dizide figüranlık yaptığı ortaya çıktı, görenler şoke oldu

Mehmet ve Yurdanur'un en zor şartlarda dahi bir gram eksilmeyen saf sevgisi, izleyicinin kalbini çalmış, güçlü oyuncu kadrosu diziyi diğer rakiplerinden daha unutulmaz kılmıştı.

Peki, ekranların başarılı sunucusu Esra Erol'un, efsane dizi Çemberimde Gül Oya'da figüranlık yapmış olduğunu söylesek...