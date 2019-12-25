Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali şoke etti! Eski halinden eser kalmamış

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topluyor. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz dolduruyor. Güzel oyuncunun hayranları özel hayatını merak ederken Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. Kariyerinin ilk dönemlerinde Muhteşem Yüzyıl adlı dizide rol alan Burcu Özberk'in değişimine tanıklık edeceksiniz. İ

25.12.2019 14:36 - Son Güncelleme: 25.12.2019 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





