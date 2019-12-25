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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali şoke etti! Eski halinden eser kalmamış

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topluyor. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz dolduruyor. Güzel oyuncunun hayranları özel hayatını merak ederken Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. Kariyerinin ilk dönemlerinde Muhteşem Yüzyıl adlı dizide rol alan Burcu Özberk'in değişimine tanıklık edeceksiniz. İ

25.12.2019 14:36 - Son Güncelleme: 25.12.2019 14:49
Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali şoke etti! Eski halinden eser kalmamış

Afili Aşk dizisi ile evlerimize konuk olan güzel oyuncu Burcu Özberk'in eski halinin görüntüleri sosyal medyayı salladı. Bir dizideki hali ortaya çıkan Burcu Özberk'in estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak.

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali şoke etti! Eski halinden eser kalmamış

İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali şoke etti! Eski halinden eser kalmamış

EBRU GÜNDEŞ

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali şoke etti! Eski halinden eser kalmamış

EBRU GÜNDEŞ

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali şoke etti! Eski halinden eser kalmamış
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