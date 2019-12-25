Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu! Yıllar önceki haline bir bakın...

2008 de Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. Star Tv'de yayınlanan "İhanet "Dizisinde rol aldı. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra "Gossip Girl" adlı yabancı diziden den esinlenilen "Küçük Sırlar" adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011'den beri Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırdı.

2013 - 2014 yılları arasında Yapımcısı Timur Savcı, yönetmeni Çağan Irmak olan ve Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden üçüncü kez uyarlanan "Çalıkuşu" dizisinin başrollerinde Fahriye Evcen, Burak Özçivit ve Begüm Kütük oynadılar. 23 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren "Aşk Sana Benzer" adlı sinema filminde Burak Özçivit başrolde olarak, Fahriye Evcen, Selim Bayraktar, Yavuz Bingölile birlikte rol aldı.