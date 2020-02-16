Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk sosyal medyanın dilinde! Siz onu bir de böyle görün

Burcu Özberk makyajsız hali ile herkesi kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Afili Aşk dizisinde oyuncu Çağlar Ertuğrul ile başrol paylaşan Burcu Özberk, son dönemin kariyer hayatında çıkış yakalayan oyuncularından... Sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulan Burcu Özberk, geçtiğimiz günlerde estetiksiz hali ile gündeme gelmişti. Başarılı oyuncu Burcu Özberk, bu kez de makyajsız hali ile çok konuşulan isim oldu. İşte Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in makyajsız hali...