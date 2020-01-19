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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk kimdir? Son hali ile görenleri şoke etti! Adeta farklı biri oldu

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topluyor. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz dolduruyor. Burcu Özberk 12 Aralık 1989 yılında, Eskişehir'de dünyaya geldi. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olan Bucu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır. Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Güzel oyuncunun hayranları özel hayatını merak ederken Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin estetiksiz halleri...

19.01.2020 13:32 - Son Güncelleme: 19.01.2020 13:32
Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk kimdir? Son hali ile görenleri şoke etti! Adeta farklı biri oldu

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk estetiksiz hali ile görenleri şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin estetiksiz halleri... Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuduğu dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır. Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, 1,62 metre boyunda, 53 kilo ve Yay burcudur.

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk kimdir? Son hali ile görenleri şoke etti! Adeta farklı biri oldu

EBRU GÜNDEŞ

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk kimdir? Son hali ile görenleri şoke etti! Adeta farklı biri oldu

EBRU GÜNDEŞ

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk kimdir? Son hali ile görenleri şoke etti! Adeta farklı biri oldu
Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk kimdir? Son hali ile görenleri şoke etti! Adeta farklı biri oldu

HANDE ERÇEL

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