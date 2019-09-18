Adriana Lima'nın sosyal medyaya düşen görüntüsü herkesi şok etti!
Adriana Lima, son dönemlerde Türk erkeklerine olan ilgisiyle magazin gündeminden düşmüyor. Metin Hara ile ayrılığının üzerinden 5 ay geçen ve yine bir Türk ile aşk yaşayan 38 yaşındaki süper model Adriana Lima'nın çocukluk hali sosyal medyaya düştü. Adriana Lima'nın çocukluğunu görenler çok şaşırdı. İşte Attığı her adımla olay olan Adriana Lima'nın ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...
Adriana Lima'nın sosyal medyaya düşen görüntüsü herkesi şok etti. 38 yaşındaki süper model, Emir Uyar ile yaşadığı aşkla magazin gündemini uzun bir süre meşgul etmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya kullanıcılarının tozlu arşivlerden bulup çıkardığı Adrian Lima'nın çocukluk halini görenler şok oldu. İşte Adriana Lima ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...