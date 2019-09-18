Adriana Lima'nın sosyal medyaya düşen görüntüsü herkesi şok etti!

Adriana Lima, son dönemlerde Türk erkeklerine olan ilgisiyle magazin gündeminden düşmüyor. Metin Hara ile ayrılığının üzerinden 5 ay geçen ve yine bir Türk ile aşk yaşayan 38 yaşındaki süper model Adriana Lima'nın çocukluk hali sosyal medyaya düştü. Adriana Lima'nın çocukluğunu görenler çok şaşırdı. İşte Attığı her adımla olay olan Adriana Lima'nın ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...

18.09.2019 17:51 - Son Güncelleme: 18.09.2019 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





