Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı Ege Tanman'ı görenler tanıyamıyor! İşte son hali...
2005 yılında vizyona giren Babam ve Oğlum filminde Deniz karakterini canlandıran Ege Tanman, bir dönemin en çok aranan çocuk yıldızlarından biriydi. Daha sonra ekranlardan elini eteğini çeken Ege Tanman şimdilerde sosyal medyada aktif. Ege Tanman'ın son halini görenler inanamıyor. İşte başta Babam ve Oğlum'un Deniz'i Ege Tanman olmak üzere çocuk oyuncuların değişimleri.
18.09.2019 17:23
- Son Güncelleme: 18.09.2019 17:31
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