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Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı Ege Tanman'ı görenler tanıyamıyor! İşte son hali...

2005 yılında vizyona giren Babam ve Oğlum filminde Deniz karakterini canlandıran Ege Tanman, bir dönemin en çok aranan çocuk yıldızlarından biriydi. Daha sonra ekranlardan elini eteğini çeken Ege Tanman şimdilerde sosyal medyada aktif. Ege Tanman'ın son halini görenler inanamıyor. İşte başta Babam ve Oğlum'un Deniz'i Ege Tanman olmak üzere çocuk oyuncuların değişimleri.

18.09.2019 17:23 - Son Güncelleme: 18.09.2019 17:31
Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı Ege Tanman'ı görenler tanıyamıyor! İşte son hali...

Ege'deki çiftlikten gazetecilik okumak için ayrılan Sadık'ın, yıllar sonra oğluyla beraber kasabaya yeniden dönüşünün anlatıldığı Babam ve Oğlum filminde, seyirciyi gözyaşlarına boğan küçük yıldız Ege Tanman, şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz?

Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı Ege Tanman'ı görenler tanıyamıyor! İşte son hali...

Filmde, Deniz karakterine hayat veren Ege Tanman, 21 yaşında bir delikanlı oldu. Değişimi sizi çok şaşırtacak.

Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı Ege Tanman'ı görenler tanıyamıyor! İşte son hali...

ÇOCUK OYUNCULARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Çöpçüler Kralı filminin küçük oyuncusu Remzi Ekmekçi'yi hatırlamayan yok gibidir.

Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı Ege Tanman'ı görenler tanıyamıyor! İşte son hali...

Hacer'in 4 erkek kardeşinden en ufağı olan Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın akılda kalan karakterlerden oldu.

Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı Ege Tanman'ı görenler tanıyamıyor! İşte son hali...

Çöpçüler Kralı dışında Devlet Kuşu, İstanbul 79 gibi filmlerde de rol aldı.

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