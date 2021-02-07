Adriana Lima itirafı sosyal medyayı salladı! Metin Hara, Adriana Lima ayrılığının ardından...
Adriana Lima hakkında yıllar sonra gelen açıklama! Instagram canlı yayınında iş ve özel hayatına dair soruları yanıtlayan Metin Hara, Adriana Lima ile ayrılığı hakkında konuştu. 38 yaşındaki yazar, dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile ilişkisi boyunca ve ilişkisi bittiğinde yazılanlara da açıklık getirdi. Şu anda kalbinin boş olduğunu açıklayan Hara, annesinin tedavisiyle ilgilendiklerini ve ailesine odaklandığı bir dönemde olduğunu söyledi. İşte Metin Hara'dan yıllar sonra gelen Adriana Lima açıklaması...
Her perşembe ünlü isimlerin katıldığı "Mert Vidinli'yle Sıkıştıran Sorular" programının bu haftaki konuğu, bir dönem magazin gündeminden düşmeyen yazar Metin Hara oldu. Yeni kitabının heyecanını yaşadığını dile getiren Metin Hara, "Çok romantik, çok masum. Yetişkinlere özel masal gibi. 5,5 yıllık emeğimin sonucunda bugün kitabı teslim ettim. Bir ay içerisinde çıkacağını tahmin ediyorum. Bu sefer teknikler, meditasyonlar vermek yerine insanları masalsı bir hikayeye sokacağım" dedi.
Metin Hara, "Magazinin anlattığı gibi bir durum hiçbir zaman yaşanmadı. Söylendiği gibi yıkılmadım, zaten yıkılacak bir durum da yoktu. En son mesleki anlamda da bir çok iddialarda bulundular. Tüm haberlere sadece hayret ettim. Adriana ile iyi ayrıldık. Misafirlik bittiği zaman saygıyı yitirmeden, gülümseyerek çıkmak lazım diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Şu anda kalbinin boş olduğunu açıklayan Hara, annesinin tedavisiyle ilgilendiklerini ve ailesine odaklandığı bir dönemde olduğunu söyledi. Aşka ilişkin görüşünü paylaşan Hara, insanların kendilerini sevmedikleri için devamlı karşısındaki kişiden ne alabileceğini düşünmeye odaklandığını belirtti.