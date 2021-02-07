Adriana Lima itirafı sosyal medyayı salladı! Metin Hara, Adriana Lima ayrılığının ardından...

Metin Hara, "Magazinin anlattığı gibi bir durum hiçbir zaman yaşanmadı. Söylendiği gibi yıkılmadım, zaten yıkılacak bir durum da yoktu. En son mesleki anlamda da bir çok iddialarda bulundular. Tüm haberlere sadece hayret ettim. Adriana ile iyi ayrıldık. Misafirlik bittiği zaman saygıyı yitirmeden, gülümseyerek çıkmak lazım diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.