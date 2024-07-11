Adile Naşit ve Münir Özkul'un küçük oğlu Tuncay'a bakın! Yeşilçam filmi Neşeli Günler'in minik yıldızı Necati Aslan'ı şimdi tanıyabilene aşk olsun

Yeşilçam'ın unutulmazlarına imza atan 'Neşeli Günler' hala kalplerimizde taht kuran bir film. Münir Özkul'a "Siz benim babamsınız!" diyerek hepimizi ağlatan o minik Tuncay'ı kim unutabilir ki? O sevimli çocuk, Necati Aslan, büyüdü ve bambaşka biri oldu. Peki, kamera arkasına geçen ve pek çok filmde imzası bulunan Necati Aslan şimdi nasıl görünüyor? İşte merakla beklenen ve görenleri şaşkına çeviren o fotoğraf...