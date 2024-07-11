Adile Naşit ve Münir Özkul'un küçük oğlu Tuncay'a bakın! Yeşilçam filmi Neşeli Günler'in minik yıldızı Necati Aslan'ı şimdi tanıyabilene aşk olsun

Yeşilçam'ın unutulmazlarına imza atan 'Neşeli Günler' hala kalplerimizde taht kuran bir film. Münir Özkul'a "Siz benim babamsınız!" diyerek hepimizi ağlatan o minik Tuncay'ı kim unutabilir ki? O sevimli çocuk, Necati Aslan, büyüdü ve bambaşka biri oldu. Peki, kamera arkasına geçen ve pek çok filmde imzası bulunan Necati Aslan şimdi nasıl görünüyor? İşte merakla beklenen ve görenleri şaşkına çeviren o fotoğraf...
Yeşilçam sinemasının kült filmlerinden biri olan "Neşeli Günler", her izleyişte aynı samimiyeti ve sıcaklığı hissettiren bir başyapıt. Münir Özkul ve Adile Naşit'in unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınan filmde, bir turşu suyu kavgası yüzünden ayrılan çiftin çocukları da en az anne babaları kadar ilgi görmüştü.
Özellikle evin afacan üyesi Tuncay ve onun ağızlardan düşmeyen "Siz benim babamsınız!" repliği... Peki o minik Tuncay'ı canlandıran Necati Aslan şimdi nerede, ne yapıyor? Görenlerin tanımakta güçlük çektiği o isim, yıllara nasıl meydan okuyor?
Neşeli Günler"den Kamera Arkasına Uzanan Bir Kariyer
Çocuk yaşta başladığı oyunculukla adını duyuran Necati Aslan, şöhretin büyüsüne kapılmayıp kamera arkasında da yeteneğini konuşturmayı tercih eden isimlerden.