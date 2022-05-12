Adele'in yeni evini görenlerin dibi düştü! Sevgilisi ile poz verdiği malikaneyi meğer Sylvester Stallone’dan 58 milyon dolara almış...
Adele'in yeni evini görenlerin dibi düştü! Sevgilisi ile poz verdiği malikaneyi meğer Sylvester Stallone'dan 58 milyon dolara almış... Ocak ayında ABD'li oyuncu Sylvester Stallone'nin satışa çıkardığı malikanesine talip olan Adele, bir önceki yıl 10 milyon dolar fiyat biçilen Beverly Hills'teki evi 58 milyon dolara satın almıştı. Görüntüler ortaya çıktı. Adele sevgilisi Rich Paul ile işte bu malikanede yaşayacak.
12.05.2022 15:50 - Son Güncelleme: 12.05.2022 15:50
ADELE'İN YENİ EVİ
Adele'in yeni evini görenlerin dibi düştü! Sevgilisi ile poz verdiği malikaneyi meğer Sylvester Stallone'dan 58 milyon dolara almış...
Şarkıcı Adele, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, ünlü aktör Sylvester Stallone'dan 58 milyon dolara satın aldığı ihtişamlı malikanede, sevgilisi Rich Paul ile yaşayacağını duyurmuş oldu.