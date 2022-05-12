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Haberler Magazin Adele'in yeni evini görenlerin dibi düştü! Sevgilisi ile poz verdiği malikaneyi meğer Sylvester Stallone’dan 58 milyon dolara almış...

Adele'in yeni evini görenlerin dibi düştü! Sevgilisi ile poz verdiği malikaneyi meğer Sylvester Stallone’dan 58 milyon dolara almış...

Adele'in yeni evini görenlerin dibi düştü! Sevgilisi ile poz verdiği malikaneyi meğer Sylvester Stallone'dan 58 milyon dolara almış... Ocak ayında ABD'li oyuncu Sylvester Stallone'nin satışa çıkardığı malikanesine talip olan Adele, bir önceki yıl 10 milyon dolar fiyat biçilen Beverly Hills'teki evi 58 milyon dolara satın almıştı. Görüntüler ortaya çıktı. Adele sevgilisi Rich Paul ile işte bu malikanede yaşayacak.

12.05.2022 15:50 - Son Güncelleme: 12.05.2022 15:50
Adele’in yeni evini görenlerin dibi düştü! Sevgilisi ile poz verdiği malikaneyi meğer Sylvester Stallone’dan 58 milyon dolara almış...

ADELE'İN YENİ EVİ

Adele'in yeni evini görenlerin dibi düştü! Sevgilisi ile poz verdiği malikaneyi meğer Sylvester Stallone'dan 58 milyon dolara almış...

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Adele’in yeni evini görenlerin dibi düştü! Sevgilisi ile poz verdiği malikaneyi meğer Sylvester Stallone’dan 58 milyon dolara almış...

Şarkıcı Adele, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, ünlü aktör Sylvester Stallone'dan 58 milyon dolara satın aldığı ihtişamlı malikanede, sevgilisi Rich Paul ile yaşayacağını duyurmuş oldu.

Adele’in yeni evini görenlerin dibi düştü! Sevgilisi ile poz verdiği malikaneyi meğer Sylvester Stallone’dan 58 milyon dolara almış...

Malikane ile ilgili detaylar bir kez daha gündeme gelirken, şarkıcının paylaşımı ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Adele’in yeni evini görenlerin dibi düştü! Sevgilisi ile poz verdiği malikaneyi meğer Sylvester Stallone’dan 58 milyon dolara almış...

Lüks malikane 18.587 metrekare, Richard Landry tarafından tasarlandı, sekiz yatak odası ve 12 banyosu var.

Adele’in yeni evini görenlerin dibi düştü! Sevgilisi ile poz verdiği malikaneyi meğer Sylvester Stallone’dan 58 milyon dolara almış...

Gösterişli malikanede sauna, buhar odası, teraslı ofis, iki ebeveyn banyolu yatak odası, şef mutfağı, spa, havuz ile iki katlı bir misafirhane de bulunuyor. Bunların dışında profesyonel bir sinema salonu, spor salonu, sekiz arabalık bir garaj ve hava filtreleme sistemli puro odası da yer alıyor.

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