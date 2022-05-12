Vav TV İzle
Haberler Magazin Alemin Kıralı'nın Ahsen'i doktor sevgilisiyle evleniyor! Yağmur Ün 'evet' dediği anları paylaştı fotoğraflar olay oldu

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i doktor sevgilisiyle evleniyor! Yağmur Ün 'evet' dediği anları paylaştı fotoğraflar olay oldu

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i doktor sevgilisiyle evleniyor! Yağmur Ün 'evet' dediği anları paylaştı fotoğraflar olay oldu. Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın ve Elvin Levinler gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği 'Ahsen' karakteriyle akıllara kazınmıştı genç oyuncu Yağmur Ün... Zerda, Ah Be İstanbul, Kırgın Çiçekler ve Söz gibi yapımlarda yer alan Yağmur Ün, Instagram paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Son olarak sevgilisinin evlilik teklifini kabul eden ve paylaşımıyla dikkat çeken genç oyuncu, "Önümüzdeki yarım asır eğlenceli olacak" dedi.

12.05.2022 15:06 - Son Güncelleme: 12.05.2022 15:12
Alemin Kıralı’nın Ahsen’i doktor sevgilisiyle evleniyor! Yağmur Ün ’evet’ dediği anları paylaştı fotoğraflar olay oldu

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i doktor sevgilisiyle evleniyor! Yağmur Ün 'evet' dediği anları paylaştı fotoğraflar olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alemin Kıralı’nın Ahsen’i doktor sevgilisiyle evleniyor! Yağmur Ün ’evet’ dediği anları paylaştı fotoğraflar olay oldu

2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Süreç Film imzalı Alemin Kıralı dizisi, toplam 2 sezon sürmüş ve 67. bölümde final yaparak ekranlara veda etmişti.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i doktor sevgilisiyle evleniyor! Yağmur Ün ’evet’ dediği anları paylaştı fotoğraflar olay oldu

Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Elvin Levinler ve Zeynep Gülmez gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kıralı dizisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i doktor sevgilisiyle evleniyor! Yağmur Ün ’evet’ dediği anları paylaştı fotoğraflar olay oldu

Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği 'Ahsen' karakteriyle hafızalara kazınan Yağmur Ün, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i doktor sevgilisiyle evleniyor! Yağmur Ün ’evet’ dediği anları paylaştı fotoğraflar olay oldu

Yağmur Ün son pozlarından sonra sevgilisiyle dikkat çekti. Bir süredir doktor Doğaç ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı. "Evet" cevabını aldıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan doktor Doğaç, "Aldığım en güzel 'evet' idi. Umarım bana bir ömür katlanabilirsin" diyerek eğlenceli bir paylaşım yaptı.

SON DAKİKA