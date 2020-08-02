Adele Instagram'dan yeni imajını paylaştı, kimse tanıyamadı! İşte 45 kilo veren Adele'in son hali...

Her yıl yeni yeni diyetler ve zayıflama metotları hayatımıza giriyor. Şu sıra tüm dünyada en çok merak edileni Adele'e 45 kilo verdiren Sirtfood diyeti. Şimdi herkes Adele'in izinde… Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, verdiği kilolarla gündem olmaya devam ediyor.