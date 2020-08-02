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Adele Instagram'dan yeni imajını paylaştı, kimse tanıyamadı! İşte 45 kilo veren Adele'in son hali...
Adele Instagram'dan yeni imajını paylaştı, kimse tanıyamadı! İşte 45 kilo veren Adele'in son hali...
Adele Instagram paylaşımıyla şoke etti. Sirtfood diyeti ile 45 kilo veren 32 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Adele, verdiği kilolarla gündem olmaya devam ediyor. Daha çok fön çekilmiş düz saçlarıyla sevenlerinin karşısına çıkan Adele, imaj değiştirdi. Son fotoğrafında kıvırcık haliyle fotoğraf paylaşan Adele'i görenler tanıyamadı. İşte Adele'in son hali ve zayıflama sırrı...
02.08.2020 13:20
- Son Güncelleme: 02.08.2020 13:20
Her yıl yeni yeni diyetler ve zayıflama metotları hayatımıza giriyor. Şu sıra tüm dünyada en çok merak edileni Adele'e 45 kilo verdiren Sirtfood diyeti. Şimdi herkes Adele'in izinde… Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, verdiği kilolarla gündem olmaya devam ediyor.
Verdiği kilolarla herkesi şaşırtan Adele, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı. Daha çok fön çekilmiş düz saçlarıyla sevenlerinin karşısına çıkan 32 yaşındaki şarkıcının, son fotoğrafında saçlarını kıvırcık yapması milyonlarca beğeni aldı.
KIVIRCIK SAÇLI HALİNİ PAYLAŞTI
Adele'in 3.5 milyondan fazla takipçisi fotoğrafı beğenirken, söz konusu değişim için "Yok artık", "Tanıyamadık" şeklinde yorumlar yapıldı.
İngiliz şarkıcı Adele'in sesine, şarkılarına hangimiz hayran değiliz ki... Her zaman müzik listelerinde üst sıralarda yer almayı başardı.
Dünyaca ünlü yıldız, şu sıralar ise verdiği kilolarla gündemde.