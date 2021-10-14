'Adamı hasta etme' ve 'çaylarrrrr' repliğiyle bir döneme damga vurmuştu! Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'un acı günü
Bir dönemin fenomen dizisi olan ve başrollerinde Tamer Karadağlı (Haluk) ve Pınar Altuğ (Meltem) olan Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin karakterine hayat veren Alpaslan Özmol'un acı günü... "Adamı hasta etme" ve "çaylarrrrr" repliğiyle tanınan ünlü oyuncunun Bursa'da yaşayan babası Coşkun Özmol (87), hayatını kaybetti. Özmol,un solunum yetmezliği şikayeti ile bir süredir tedavi altında olduğu öğrenildi.
14.10.2021 19:49
- Son Güncelleme: 14.10.2021 19:58
Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisin Çaycı Hüseyin karakterine hayat veren Alpaslan Özmol aldığı acı haberle sarsıldı.
"Adamı hasta etme Emine" ve "Çaylarrrr" replikleriyle hafızalarda yer edinen Alpaslan Özmol'un Bursa'da yaşayan 87 yaşındaki babası Coşkun Özmol hayatını kaybetti.
"NEFES DARLIĞI SORUNU VARDI"
Alpaslan Özmol, "Gemlik'te yaşayan babam 21 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Nefes darlığı sorunu vardı. Bugün sabah saat 05.00'da vefat ettiği haberini aldım" dedi