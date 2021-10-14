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Haberler Magazin 'Adamı hasta etme' ve 'çaylarrrrr' repliğiyle bir döneme damga vurmuştu! Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'un acı günü

'Adamı hasta etme' ve 'çaylarrrrr' repliğiyle bir döneme damga vurmuştu! Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'un acı günü

Bir dönemin fenomen dizisi olan ve başrollerinde Tamer Karadağlı (Haluk) ve Pınar Altuğ (Meltem) olan Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin karakterine hayat veren Alpaslan Özmol'un acı günü... "Adamı hasta etme" ve "çaylarrrrr" repliğiyle tanınan ünlü oyuncunun Bursa'da yaşayan babası Coşkun Özmol (87), hayatını kaybetti. Özmol,un solunum yetmezliği şikayeti ile bir süredir tedavi altında olduğu öğrenildi.

14.10.2021 19:49 - Son Güncelleme: 14.10.2021 19:58
’Adamı hasta etme’ ve ’çaylarrrrr’ repliğiyle bir döneme damga vurmuştu! Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un acı günü

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisin Çaycı Hüseyin karakterine hayat veren Alpaslan Özmol aldığı acı haberle sarsıldı.

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’Adamı hasta etme’ ve ’çaylarrrrr’ repliğiyle bir döneme damga vurmuştu! Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un acı günü

"Adamı hasta etme Emine" ve "Çaylarrrr" replikleriyle hafızalarda yer edinen Alpaslan Özmol'un Bursa'da yaşayan 87 yaşındaki babası Coşkun Özmol hayatını kaybetti.

’Adamı hasta etme’ ve ’çaylarrrrr’ repliğiyle bir döneme damga vurmuştu! Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un acı günü

Özmol'un babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

’Adamı hasta etme’ ve ’çaylarrrrr’ repliğiyle bir döneme damga vurmuştu! Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un acı günü

Coşkun Özmol'un cenazesinin, yarın Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii'nde öğlen vakti toprağa verileceği belirtildi.

’Adamı hasta etme’ ve ’çaylarrrrr’ repliğiyle bir döneme damga vurmuştu! Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un acı günü

"NEFES DARLIĞI SORUNU VARDI"
Alpaslan Özmol, "Gemlik'te yaşayan babam 21 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Nefes darlığı sorunu vardı. Bugün sabah saat 05.00'da vefat ettiği haberini aldım" dedi

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