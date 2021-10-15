Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen şaşkına çevirdi! Yıllar içindeki değişimine kimse inanamıyor
Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen değişimiyle şaşırttı. Dillerden düşmeyen Fahriye Evcen Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekerken her paylaşımına beğeni yağıyor. ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında gerekleştirdiği bilinen güzel oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşkına çevirdi. Güzel oyuncu Fahriye Evcen ve ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi...
15.10.2021 02:02
- Son Güncelleme: 15.10.2021 02:02
Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen değişimiyle şaşırttı. Dillerden düşmeyen Fahriye Evcen Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekerken her paylaşımına beğeni yağıyor.