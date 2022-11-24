Acun Ilıcalı’yı bile hedef almışlar ’kalıbına tüküreyim’ Hadise O Ses’ten gönderilmiş Ebru Gündeş kalmıştı! Reza Zarrab’la ifşası...

Seren Serengil, şöyle konuşmuştu: "Ebru Gündeş, hiç merak etme. Senin intikamını 24 saat sonra alacağım. "İftira atıldı bana, iftira atıldı bana" diyen kişilerin, avukatlarının ve kendilerinin yarın maskelerini düşüreceğiz. Biz hiç kimseye itiraf atmayız. Yarın dananın kuyruğu kopuyor"