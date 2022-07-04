Acun Ilıcalı’ya isyan bayrağı çekildi! Survivor şampiyonu Nisa bölükbaşı aşk pozları verirken Adem Kılıçcı ile Nagihan Karadere boş durmadı
Acun Ilıcalı'ya isyan bayrağı çekildi! Survivor All Star aylar süren zorlu yarışmaların ardından sona erdi. Nisa Bölükbaşı, 2010 yılında kupayı kaldıran Merve Oflaz'dan sonra ikinci kadın şampiyon oldu. Adem Kılıçcı ile finale kalan Nisa Bölükbaşı, şampiyonluğun ardından sevgilisi Ogeday Girişken ile aşk pozlarını yayınlarken diğer yarışmacılar isyan bayrağını çekti. Batuhan Karacakaya'nın elenmesiyle başlayan tepkilere yenileri eklendi. Adem Kılıçcı'nın sosyal medya hamlesi dikkat çekerken Survivor'un bir diğer yarışmacısı Nagihan Karadere adeta açtı ağzını yumdu gözünü. İşte detaylar...
04.07.2022 00:34 - Son Güncelleme: 04.07.2022 00:37
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor All Star 2022 yarışması sona erdi.
SMS oylamalarında üstün gelen Nisa Bölükbaşı, 2010 yılında kupayı kaldıran Merve Oflaz'dan sonra ikinci kadın şampiyon oldu.
Şampiyonluğun tadını doyası çıkaran Nisa Bölükbaşı, kupa ile verdiği pozların yanı sıra yarışmada aşk yaşamaya başladığı Ogeday Girişken ile samimi fotoğrafını da sosyal medya hesabında yayınladı.