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Haberler Magazin Esra Erol körkütük aşık! 12 yıl aynı yastığa baş koyduğu Ali Özbir’e romantik jest! Sosyal medya yıkıldı “Sana bebişim diyebilir miyim”

Esra Erol körkütük aşık! 12 yıl aynı yastığa baş koyduğu Ali Özbir’e romantik jest! Sosyal medya yıkıldı “Sana bebişim diyebilir miyim”

Esra Erol körkütük aşık! Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyici karşısına çıkan Esra Erol, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Programın sezon finali yapmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına hız veren sunucu, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımla "Esra Erol körkütük aşık" dedirtti. Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturan Erol, Instagram hesabında evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu. Ali Özbir de eşinin romantik paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Esra Erol'un o paylaşımı...

03.07.2022 23:40 - Son Güncelleme: 04.07.2022 00:13
Esra Erol körkütük aşık! 12 yıl aynı yastığa baş koyduğu Ali Özbir’e romantik jest! Sosyal medya yıkıldı “Sana bebişim diyebilir miyim”

Ünlü sunucu Esra Erol, atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programınla birçok ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı ve kayıpları bulup ailelerine kavuşturdu.

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Esra Erol körkütük aşık! 12 yıl aynı yastığa baş koyduğu Ali Özbir’e romantik jest! Sosyal medya yıkıldı “Sana bebişim diyebilir miyim”

Programın sezon finali yapmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına hız veren sunucu, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımla "Esra Erol körkütük aşık" dedirtti.

Esra Erol körkütük aşık! 12 yıl aynı yastığa baş koyduğu Ali Özbir’e romantik jest! Sosyal medya yıkıldı “Sana bebişim diyebilir miyim”

Oldukça yoğun bir sezon geçiren Erol, , kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Esra Erol körkütük aşık! 12 yıl aynı yastığa baş koyduğu Ali Özbir’e romantik jest! Sosyal medya yıkıldı “Sana bebişim diyebilir miyim”

Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturan Erol, Instagram hesabında evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu.

Esra Erol körkütük aşık! 12 yıl aynı yastığa baş koyduğu Ali Özbir’e romantik jest! Sosyal medya yıkıldı “Sana bebişim diyebilir miyim”

Eşi ve çocuklarıyla verdiği aile pozlarından oluşan bir videoyu takipçilerinin beğenisine sunan Erol, paylaşımının altına "12+5 Evlilik Yıldönümü" notunu ekledi.

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