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Herkesin merak ettiği isim Elanur Pat hakkındaki gerçek şoke etti! Elanur Pat kimdir?

Sosyal medya fenomenlerinin yarışacak olduğu program daha başlamadan büyük merak konusu oldu. Kısa bir süre içerisinde başlayacak olan programın bir yarışmacısı ise dikkat çekti. O isim Elanur Pat. Twitch dünyasında RunalexX olarak bilinen Elanur Pat, Youtube'da Ela Bela isimli şarkısıyla milyonlarca kez tıklanmıştı. İnternet dünyasının yeni fenomenlerinden olan Elanur Pat hakkındaki bir gerçek duyanları şoke etti. İşte o gerçek…

13.12.2019 16:37 - Son Güncelleme: 13.12.2019 16:48
Acun Ilıcalı'nın yeni yarışması Exatlon yarışmacısı Elanur Pat hakkındaki gerçek şoke etti! Elanur Pat kimdir?

Sosyal medya fenomenleri için hazırlaanan yarışmanın yarışmacılarından biri olan Elanur Pat hakkındaki bir gerçek hayranlarını şoke etti. Elanur Pat, Youtube'da milyonlarca tıklanan şarkısıyla son zamanların internet fenomenleri arasında yer aldı. Peki Elanur Pat kimdir?

Acun Ilıcalı'nın yeni yarışması Exatlon yarışmacısı Elanur Pat hakkındaki gerçek şoke etti! Elanur Pat kimdir?

ELANUR PAT KİMDİR?

30 Aralık 2000 tarihinde dünyaya gelen Elanur Pat aslen Ordu'ludur. Twitch'te RunalexX kullanıcı ismiyle açtığı yayınlarla meşhur olan Elanur Pat'ın 'Bela' isimli şarkısı ise Youtube'ta 20 milyonu aşkın izlenme aldı. 20 yaşında olan Elanur Pat, Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisi.

Acun Ilıcalı'nın yeni yarışması Exatlon yarışmacısı Elanur Pat hakkındaki gerçek şoke etti! Elanur Pat kimdir?

Aynı zamanda Pat'ın WEB Developer & Grafik Tasarım işleriyle de ilgilendiği biliniyor. Yayıncılığa arkadaşlarının desteğiyle başladığını belirten Elanur Pat'ın şuanda Twitch'te 221 bin takipçisi bulunmaktadır.

Acun Ilıcalı'nın yeni yarışması Exatlon yarışmacısı Elanur Pat hakkındaki gerçek şoke etti! Elanur Pat kimdir?

Elanur Pat'ın açtığı yayınlar 1 milyon aşkın görüntülenmeye ulaşmış durumda. Ayrıca 6 Mayıs 2017 tarihinde Youtube kanalı açan Elanur Pat'ın burada ise 200 bini aşkın takipçisi var.

Meşhur olmadan önce de sabahlara kadar oyun oynadığını belirten Elanur Pat'ın Instagram'da ise 690 bin takipçisi bulunan Pat'ın gönderileri ortalama 300 bin beğeni alıyor.

Acun Ilıcalı'nın yeni yarışması Exatlon yarışmacısı Elanur Pat hakkındaki gerçek şoke etti! Elanur Pat kimdir?

Esra Erol kaç yaşında? Atv ekranlarının başarılı sunucusu ve iki çocuk annesi olan Esra Erol hayranları, ünlü ismin yaşını bir hayli merak etti. 5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı. Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu. İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı. 2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı. 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.

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