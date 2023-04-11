Acun Ilıcalı'nın sinirden gözü döndü kapıyı gösterdi "Bencilsin!" Survivor'dan diskalifye olan Merve Yıldırım... Annesi 11 yaşında sokağa atmış
Survivor tarihinde bir ilk... sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'te saç saça baş başa kavga çıkmış, gönüllüler takımı yarışmacıları Merve Yıldırım ve Asena Demirbağ birbirlerine girmişti. Merve daha sonra kırmızı takıma gönderilmişti. Önceki akşam yapılan birleşme partisi sonrası takımlar karıldı ve Merve Yıldırım yeniden mavi takıma gitmişti. Ancak kendini bir türlü toparlayamayan Merve Yıldırım önce akşam adeta kovuldu. İşte detaylar...
Önceki akşam Survivor tarihinde bir ilk yaşandı ve bir yarışmacı ilginç bir şekilde diskalifiye oldu. Gergin anların yaşandığı konseyde Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla herkesi şoke etti. Bir yarışmacının diskalifiye olduğunu bildiren Acun Ilıcalı büyük tepki gösterdi.
"TAKIM ARKADAŞLARIMDAN ÖZÜR DİLERİM"
Mavi takım yarışmacılarından Merve'ye dönen Ilıcalı yarışmacıya duygularını sordu. Babasına ve erkek arkadaşına özlemini dile getiren Merve, "Bugünkü performansım çok kötüydü, sadece bedenen oyundaydım. Potaya çıktığımdan beri bunu söylüyorum, takımı negatif etkilediğimi biliyorum, takım arkadaşlarımdan özür dilerim. Üzgün hissediyorum takımın kaderini etkilediğim için" ifadelerini kullandı.
"SURVİVOR'DA NADİR GÖREBİLECEĞİMİZ OLAY"
Durumun enteresan geldiğini dile getiren Acun Ilıcalı, "Yarışmaya devam eden bir yarışmacının kendimi iyi hissetmiyorum deyip de takımı zor duruma düşürdüğünü görmedim. Bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz olay. Hepiniz adına üzüldüm. Bu takımın ihtiyacı vardı. Survivor'ın en heyecansız oyunuydu diyebilirim" açıklamasında bulundu.
Acun Ilıcalı sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
Bir takımın şu duruma gelmesi ne kadar acı. Mental zorluk çekmek olabilir. Takımı bir şeyden mahrum edecek, takımın kaderiyle oynayacak hareket yapmam. Survivor'da bunu yapanı görmedim. Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. İnsanlar bahane buluyorlar. Bugün sorun Asena diyen, ertesi gün 'ben özledim'e döndü. Erkek arkadaşını getirsek karnın aça dönecek. Biz hep beraber oturduk Merve'yi Survivor'da tutmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarını yalnız bırakamazsın. Onların o ödüle ihtiyacı var bencil olmamak zorundasın. Survivor dünyanın en zor yarışması, tamam. Kimse burada ter döken yarışmacıların kaderiyle oynayamaz. Sen şimdi kararını söyleyeceksin.