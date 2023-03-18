Acun Ilıcalı'nın sihirli değneği ona da değdi! 9 ay kalıp kazana kazana 10 TL kazanabilmişti şimdi para basıyor! Var Mısın Yok Musun Mevlüt...
Bir dönemin en çok izlenen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı olarak ekranda yer alan Konyalı Mevlüt yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmada bir çok kişiye açtığı kutularla para kazandıran Mevlüt yarışma sırası kendisine geldiğinde sadece 10 TL kazanabilmişti. Büyük hayal kırıklığına uğrayarak yarışmadan ayrılan Mevlüt'ün son hali merak ediliyordu. Görenler tanımakta zorlandı. O dönem yarışmadan sadece 10 TL kazanan Mevlüt şimdilerde paraya para demiyor.
18.03.2023 17:46 - Son Güncelleme: 18.03.2023 17:46
Yayınlandığı dönem izleyiciyi ekran başına kilitleyen Var Mısın Yok Musun programında adını duyuran Mevlüt Acaroğlu'nun yeni halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Var Mısın Yok Musun yarışmasının renkli isimlerinden Mevlüt Acaroğlu her bölümde herkesi esprileriyle, komik halleriyle güldürmeyi başarıyordu.
Annesi Naciye Acaroğlu ile birlikte çeşitli reklam filmlerinde rol alan Mevlüt Acaroğlu emlak sektörüne girdi.