Çocuklar Duymasın’da Çaycı Hüseyin'in Emine'siydi son halini görenler şoke olup kalıyor! Melek Şahin şimdilerde başka biri gibi
Çocuklar Duymasın'daki Çaycı Hüseyin'in karısı Emine'ydi son halini görenler 'bu da kim?' dedi! Melek Şahin'in son hali bomba... Melek Şahin'i son haliyle görenler, "Bu sen olamazsın" , "Emine'ye ne olmuş böyle?" yorumları yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Melek Şahin son haliyle şaşırttı. Değişimi ile 'Çocuklar Duymasın'ın Emine'sinden eser kalmadı' dedirten ünlü oyuncu, dizide Çaycı Hüseyin'in karısını canlandırıyordu. Şimdilerde sosyal medyada epey aktif olan Melek Şahin'in son haline bakın.
18.03.2023 18:38 - Son Güncelleme: 18.03.2023 18:38
MELEK ŞAHİN KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Melek Şahin 11 Şubat 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezunu...
Sosyal medyayı aktif kullanan Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin, son hali ile sokakta tanınmadığını ifade etti. Şahin tatil pozlarıyla herkesin beğenisini toplarken değişimiyle de sosyal medyada yorum yağmuruna tutuluyor.
İşte başta Melek Şahin olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...