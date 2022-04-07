Acun Ilıcalı’nın kovduğu iddia edilen Semih Öztürk açtı ağzını yumdu gözünü ’mahalle baskısıyla...’ Survivor kapısı kapanan Semih...

Semih Öztürk bu paylaşımda ise "Bazı yarışmacılar hiçbir zaman tehdit görmedikleri Ardahan'ı bugünlere kullanmak için sakladılar. Yoksa Ardahan'ın varlığı ya da yokluğuyla ilgili bir duygu ya da düşünceleri hiçbir zaman olmadı. Ardahan'ın duygularıyla oynadılar ve bunu hiç acımadan yaptılar. Kimdir bunlar?