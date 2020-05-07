Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yasak dinlemeyip Çeşmeye mi gitti? İşte ele veren fotoğraflar
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, karantina günlerini İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte geçiriyor. Kızı Melisa, babası Acun Ilıcalı ile Dominik'te olan Şeyma Subaşı, corona virüs tedbirlerini hiçe sayması ile gündemden düşmüyor. 29 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın, sevgilisi Guido Senia ile birlikte Çeşme'ye gittiği iddia edilmişti. Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımları ile kendisini ele verdi. İşte yasağı delerek Çeşme'ye giden Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımları...
07.05.2020 18:56
- Son Güncelleme: 07.05.2020 18:56
Koronavirüsü nedeniyle kısıtlama uygulanan büyükşehirler arasında bulunan İstanbul'da denetimler sıkı bir şekilde sürdürülürken, kurallara uymayanlara ceza veriliyor. Bu cezalara rağmen hala yasakları hiçe sayanlar bile var. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın da yasağa uymayarak İzmir'in gözde tatil ilçelerinden Çeşme'ye gittiği konuşuluyor. Şubaşını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ele verdi.
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