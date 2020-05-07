RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yasak dinlemeyip Çeşmeye mi gitti? İşte ele veren fotoğraflar

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yasak dinlemeyip Çeşmeye mi gitti? İşte ele veren fotoğraflar

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, karantina günlerini İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte geçiriyor. Kızı Melisa, babası Acun Ilıcalı ile Dominik'te olan Şeyma Subaşı, corona virüs tedbirlerini hiçe sayması ile gündemden düşmüyor. 29 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın, sevgilisi Guido Senia ile birlikte Çeşme'ye gittiği iddia edilmişti. Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımları ile kendisini ele verdi. İşte yasağı delerek Çeşme'ye giden Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımları...

07.05.2020 18:56 - Son Güncelleme: 07.05.2020 18:56
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yasak dinlemeyip Çeşmeye mi gitti? İşte ele veren fotoğraflar

Şeyma Subaşı, yasaklara uymaması ile gündemden düşmüyor. Daha önce birçok kez corona virüs tedbirlerine uymadan görüntülenen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia hakkında bu kez de yasağı dinlemeyip Çeşme'ye gittiği iddia edilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yasak dinlemeyip Çeşmeye mi gitti? İşte ele veren fotoğraflar

Koronavirüsü nedeniyle kısıtlama uygulanan büyükşehirler arasında bulunan İstanbul'da denetimler sıkı bir şekilde sürdürülürken, kurallara uymayanlara ceza veriliyor. Bu cezalara rağmen hala yasakları hiçe sayanlar bile var. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın da yasağa uymayarak İzmir'in gözde tatil ilçelerinden Çeşme'ye gittiği konuşuluyor. Şubaşını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ele verdi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yasak dinlemeyip Çeşmeye mi gitti? İşte ele veren fotoğraflar

İSTANBUL'DA KARANTİNADA OLACAKLARINI BELİRTMİŞTİ

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile yaptığı kısa evliliğin ardından boşanarak, Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Subaşı, Koronavirüsü döneminde de İtalyan sevgilisiyle İstanbul'da karantinada olduğunu açıklamıştı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yasak dinlemeyip Çeşmeye mi gitti? İşte ele veren fotoğraflar
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yasak dinlemeyip Çeşmeye mi gitti? İşte ele veren fotoğraflar
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sosyal medya bunu konuşuyor! Sefirin Kızı dizisinin Sancar Efe'si Engin Akyürek'in bu halini hiç böyle görmediniz!
Sosyal medya bunu konuşuyor! Sefirin Kızı dizisinin Sancar Efe'si Engin Akyürek'in bu halini hiç böyle görmediniz!