Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yasak dinlemeyip Çeşmeye mi gitti? İşte ele veren fotoğraflar

Şeyma Subaşı, yasaklara uymaması ile gündemden düşmüyor. Daha önce birçok kez corona virüs tedbirlerine uymadan görüntülenen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia hakkında bu kez de yasağı dinlemeyip Çeşme'ye gittiği iddia edilmişti.